Supergirl llega al formato digital con contenido exclusivo

Ciudad de México, 10 agosto de 2026. Warner Bros. Home Entertainment anunció que Supergirl ya se encuentra disponible en formato digital para compra y renta en las principales plataformas de entretenimiento de América Latina, permitiendo que los fanáticos disfruten la película desde casa sin necesidad de una suscripción.

Dirigida por Craig Gillespie, con producción de Peter Safran y James Gunn, y un guion escrito por Ana Nogueira, esta nueva adaptación presenta una versión renovada de Kara Zor-El, explorando una faceta más íntima y emocional del icónico personaje de DC.

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La historia sigue a Supergirl cuando una peligrosa amenaza golpea de forma directa a quienes más le importan. Ante esta situación, la heroína emprende una misión de rescate junto a un inesperado aliado con el objetivo de salvar a su inseparable compañero, Krypto, el famoso perro con superpoderes. A lo largo de la aventura, la protagonista enfrentará desafíos que pondrán a prueba tanto su fuerza como su determinación.

Uno de los aspectos más destacados de la producción es su propuesta visual. El equipo creativo apostó por una combinación de efectos prácticos, criaturas animatrónicas y tecnología digital para construir un mundo que se sintiera más tangible y cercano. Esta decisión busca que las secuencias de acción transmitan mayor realismo y que las emociones de los personajes tengan un peso importante dentro de la narrativa.

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Quienes deseen ver la película podrán hacerlo mediante el sistema de compra o renta digital. En la modalidad de renta, los usuarios cuentan con un plazo de tres meses para iniciar la reproducción después de la adquisición y, una vez comenzada, tendrán hasta tres días para verla las veces que deseen.

Supergirl ya está disponible en servicios como Apple TV, Prime Video, YouTube Movies, Totalplay y más, ampliando las opciones para que los seguidores de DC puedan disfrutar de esta nueva aventura desde prácticamente cualquier dispositivo.