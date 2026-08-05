Beast of Reincarnation ya está disponible: Viaja por un Japón postapocalíptico y vive la historia de Emma y su fiel compañero, Koo

Después de varios meses de expectativa, Beast of Reincarnation finalmente ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass (Series X|S y Windows) y PC mediante Steam. El nuevo RPG de acción desarrollado por Game Freak y publicado por Fictions marca un importante cambio de rumbo para el estudio japonés, conocido mundialmente por la saga Pokémon, al presentar una aventura completamente original con un tono mucho más oscuro y maduro.

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Para celebrar el lanzamiento, los desarrolladores compartieron un nuevo tráiler que muestra el espectacular mundo postapocalíptico donde se desarrolla la historia. La aventura sigue a Emma, una joven conocida como Blightborn que ha perdido sus recuerdos y sus emociones, acompañada por Koo, un leal Blight Hound que se convierte en su mayor aliado durante el viaje.

Ambientado en un Japón devastado por una misteriosa plaga que transformó la naturaleza y a las criaturas que la habitan, el juego invita a recorrer enormes escenarios donde los peligros aparecen en cada rincón. A medida que avanzan por este mundo cambiante, Emma y Koo fortalecerán su vínculo, desbloqueando nuevas habilidades que serán fundamentales para sobrevivir y descubrir la verdad detrás del origen de la corrupción.

strike fast and hit hard, Beast of Reincarnation is out now pic.twitter.com/bJ7SSKMrDS — Fictions (@fictionsinc) August 4, 2026

Uno de los aspectos más destacados de Beast of Reincarnation es su sistema de combate, que combina acción intensa con mecánicas inspiradas en los soulslike. Cada enfrentamiento exige aprender los patrones de los enemigos, esquivar con precisión y aprovechar cada oportunidad para contraatacar. Koo también desempeña un papel fundamental durante las batallas gracias a sus habilidades de apoyo, que amplían las opciones estratégicas del jugador.

La exploración es otro de los grandes pilares de la experiencia. Los escenarios esconden rutas alternativas, secretos y mejoras para desarrollar tanto a Emma como a Koo mediante un completo árbol de habilidades, permitiendo adaptar el estilo de juego a las preferencias de cada jugador.

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En Azteca Esports tuvimos la oportunidad de jugar el título antes de su lanzamiento y nuestra impresión fue muy positiva. Con una campaña que ronda las 30 horas, una dirección artística sobresaliente, una banda sonora con un marcado estilo anime y un sistema de combate profundo, Beast of Reincarnation logra diferenciarse dentro del género y demuestra que Game Freak puede brillar más allá de Pokémon.

🐺⚔️ ¡Beast of Reincarnation ya está disponible!



La espera terminó. Beast of Reincarnation ya puede jugarse y llega con una propuesta de RPG de acción que promete desafiar a los jugadores con intensos combates, un mundo lleno de misterios y una aventura épica.



🎮 Ya disponible pic.twitter.com/DeTQR8kVlI — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) August 4, 2026

Beast of Reincarnation ya se encuentra disponible por 59.99 dólares (el precio puede variar según la región) y se perfila como una de las propuestas más interesantes para los amantes de los RPG de acción en 2026.