Los jugadores que reemplazarían al Tecatito en la Selección Mexicana

A 12 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022, la afición de nuestro país despertó con una mala noticias, Tecatito Corona se perderá la Copa del Mundo. Así lo confirmó la Selección Mexicana a través de sus redes sociales.

"Jesús Manuel Corona no formará parte de nuestra concentración rumbo a debido a que no ha completado su proceso de recuperación. ¡Mucha fuerza! Sabemos que pronto volverás con todo", compartieron.

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Asismimo, Gerardo Martino, en conferencia de prensa previo al partido contra Irak, que se disputará este miércoles 9 de noviembre, agregó que el mismo jugador fue el que decidió darse de baja de la justa invernal.

"La decisión se toma porque hemos tenido una triple comunicación con Jesús, donde hemos hablado el médico, preparadores físicos y yo. Él me expresó que no estaba en condiciones de estar en una Copa Mundial", dijo el seleccionador nacional.

Los futbolistas que podrían reemplazar al Tecatito Corona en Qatar 2022

Sin lugar a dudas, uno de los referentes del equipo que dirige el 'Tata' era Corona, pero desde su lesión el 18 agosto, en Sevilla, el DT de México ha buscado el hombre que pueda completar el tridente ofensivo de nuestro representativo, que componían él, Raúl Jiménez -aún es duda- y el Chucky Lozano.

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Ahora, en su posición, el jugador que lleva la delantera para tomar su lugar será Alexis Vega; el atacante de Chivas, tuvo un buen 2022, y es de los consentidos de Martino.

Los otros tres, y que además estarán peleando por quedarse en la lista final de 26 jugadores que irán a Qatar 2022 son: Roberto Alvarado, Uriel Antuna y Diego Lainez. El último es el que menos ventaja lleva sobre los demás, pues los jugadores del Rebaño Sagrado y Cruz Azul respectivamente, tienen entrenando con México desde mediados de octubre, en el CAR.