La gran coincidencia que provocaría que México sea campeón del mundo

Para la Copa del Mundo Qatar 2022 , la Selección Azteca sería favorecida por una gran coincidencia. Desde que los mundiales tienen 32 selecciones participantes y la primera fase se divide en ocho grupos, en tres ocasiones el campeón inició su camino desde el Grupo C.

En Qatar 2022, México está en el Grupo C, junto con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Es decir la escuadra azteca tiene muchas posibilidades de levantar el trofeo de campeón el próximo 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

El lado B de Luis Chávez , defensa de la Selección Mexicana | Seamos Héroes

En la edición de Francia 1998, la escuadra anfitriona terminó por levantar su primera Copa del Mundo. Los “Bleus” fueron parte del sector C, al lado de Dinamarca, Sudáfrica y Arabia Saudita.

Te puede interesar: Así será la dieta de la Selección Mexicana en Qatar 2022

Cuatro años después, en Corea-Japón 2002, Brasil levantó el pentacampeonato y de nueva cuenta comenzó su participación desde el Grupo C. La “Verdeamarelha” compartió el sector junto a Turquía, Costa Rica y China.

En las siguientes Copas del Mundo, el campeón surgió de otros sectores, por ejemplo, en Alemania 2006, Italia fue parte del Grupo E, para Sudáfrica 2010, España era integrante del Grupo H y en Brasil 2014, Alemania fue el cabeza del Grupo G.

Hace 4 años le tocó a Francia esta coincidencia

La coincidencia del Grupo C, volvió a regresar hace 4 años. En la Copa del Mundo de Rusia 2018, Francia terminó por ganar su segundo Mundial y toda la historia comenzó al ser parte del Grupo C junto a Dinamarca, Perú y Australia.

Te puede interesar: Los futbolistas mexicanos que han jugado en la liga de Arabia Saudita

EDICIÓN CAMPEÓN GRUPO

FRANCIA 1998 FRANCIA C

COREA 2002 BRASIL C

ALEMANIA 2006 ITALIA E

SUDÁFRICA 2010 ESPAÑA H

BRASIL 2014 ALEMANIA G

RUSIA 2018 FRANCIA C