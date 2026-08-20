CONFIRMADO: Chivas pierde la corona de Concacaf a manos del Club América

Chivas armó un plantel competitivo para luchar en todos los frentes durante este segundo semestre del año. Los fichajes de Kevin Castañeda y de Jordan Carrillo permitieron que el Rebaño se coloque como el equipo más valioso no solo de la Liga BBVA MX, sino que de toda Concacaf. Sin embargo, la reciente salida de Armando ‘Hormiga’ González cambió el panorama.

El delantero de 23 años era considerado el futbolista más valioso de la plantilla rojiblanca. Según los números arrojados por la plataforma especializada Transfermarkt, la Hormiga González tiene un precio de 15 millones de euros en el mercado. Teniendo en cuenta que el valor de la plantilla de Chivas era de 108.3 millones de euros, su salida a Olympiacos significó una caída hasta los 93.3 millones de euros.

Club América toma el liderato en valor de plantillas

En este contexto, Chivas pasará a ser el segundo equipo más valioso de toda Concacaf y cederá su lugar a su rival de toda la vida: el Club América. La fuente mencionada remarca que el conjunto de Ciudad de México tiene un valor total de 100.6 millones de euros en el mercado. Esta cifra supera los 93.3 millones de euros que tendrá como precio la plantilla del Guadalajara una vez se confirme la salida de González.

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De esta manera, América pasará a ser el equipo número uno de Concacaf en cuanto a valor de plantillas. El podio lo completa Toluca, con un equipo valorado en 92.5 millones de euros, muy cerca de Chivas. Un golpe fuerte para el cuadro rojiblanco, que podría tratar de pelear por el liderato nuevamente en caso de contratar a un futbolista de valor similar con el dinero que le ingresará por la venta de la Hormiga González.

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Hormiga González se suma a la lista de las ventas más caras de la Liga BBVA MX

El traspaso de Armando González al Olympiacos se habría cerrado en una cifra cercana a los 12 millones de dólares. Esta cantidad coloca al delantero entre las ventas más importantes de los últimos años en la Liga BBVA MX, especialmente si se consideran únicamente las operaciones de futbolistas mexicanos rumbo a Europa.

|MEXSPORT

La Hormiga se suma a una lista en la que aparecen nombres como Hirving Lozano, Edson Álvarez y Héctor Herrera, quienes abandonaron el futbol mexicano mediante operaciones millonarias. Además, su salida supera ampliamente las cantidades que Chivas recibió por otros canteranos exportados al Viejo Continente, como Javier Hernández y Carlos Salcedo.

De esta manera, el Guadalajara perderá al jugador más valioso de su plantilla, pero recibirá una cantidad importante para buscar a su reemplazo. La misión de la directiva será invertir parte del dinero en un delantero capaz de competir por la titularidad con Ricardo Marín y mantener al equipo entre los planteles más costosos de Concacaf.