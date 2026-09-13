ÚLTIMA HORA: Suspenden el Toluca vs Atlas del Apertura 2026

El partido entre el Toluca y Atlas por la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha sido suspendido cerca del minuto 70 debido a condiciones meteorológicas adversas ante una tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Nemesio Diez que ponen en riesgo la celebración del cotejo.

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Toluca vs Atlas, suspendido por tormenta eléctrica

El árbitro Mario Terrazas Chávez dispuso suspender el partido entre Toluca y Atlas debido a una tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Nemesio Diez que pone en riesgo la integridad, tanto de los jugadores dentro de la cancha, como de los aficionados presentes en las tribunas.

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La suspensión del encuentro se dispuso luego de que un rayo cayera en un radio de dos kilómetros del estadio, por lo que se activó el protocolo de la Liga BBVA MX y de Protección Civil de Toluca.

El encuentro se encontraba 5-1 en favor del conjunto Escarlata al momento en el que se interrumpió gracias a los goles de Alexis Vega, Jesús Angulo, Federico Viñas, Paulinho y un autogol de Rodríguez, mientas que por los Rojinegros descontó Monzón.

El partido @TolucaFC vs. @AtlasFC, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026, se encuentra detenido por tormenta eléctrica. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 13, 2026

¿A qué hora se reanudará el Toluca vs Atlas?

De acuerdo con los últimos reportes, los equipos podrán regresar a la cancha a las 19:05 horas para calentar y luego de 20 minutos se reanudará el encuentro para jugarse los últimos 21 minutos que restan, más el tiempo agregado.

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