Los fichajes de Cruz Azul y América que podrían debutar en el Clásico Joven

Esta noche se llevará a cabo uno de los partidos más atractivos de la jornada 8 del Apertura 2026. Club América y Cruz Azul protagonizarán una nueva edición del Clásico Joven, choque que podría ser el estreno de muchos jugadores. Ambos equipos pisaron el acelerador en los últimos días de mercado y cerraron contrataciones que podrían tener su primera aparición este sábado 12 de septiembre.

Durante este mercado de fichajes, ambos equipos reforzaron su plantel con figuras que todavía no suman minutos en el Apertura 2026. América tiene un repertorio más amplio, ya que cuenta con Miguel Borja, Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno. Mientras que Cruz Azul solo tiene a Ralph Orquin como fichaje que aún no se ha estrenado en el futbol mexicano con su nuevo equipo.

Miguel Borja es el jugador con más probabilidades de debutar en el Clásico Joven

El colombiano fue anunciado el pasado 20 de agosto, pero una molestia física con la que llegó desde Emiratos Árabes Unidos retrasó su presentación con el primer equipo. Sin embargo, ya se encuentra registrado en la Liga BBVA MX y viene de sumar ritmo competitivo jugando para el equipo Sub-21.

Miguel Borja en el América|Crédito: @ClubAmerica / X

El pasado 5 de septiembre fue titular frente a Tijuana y marcó un gol con asistencia de Alejandro Zendejas. Tras dicho rendimiento, el delantero sudamericano se encuentra a disposición para jugar bajo las órdenes de Guillermo Almada. Resta conocer si partirá como titular o si aguardará por su oportunidad en el banco de suplentes.

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Los fichajes del América que deberían seguir esperando

El español Carlos Álvarez es quien puede dar la sorpresa. El mediocampista ya aparece registrado dentro del Apertura 2026 y, según reportes, podría aparecer en la banca ante Cruz Azul. Sin embargo, es poco probable que tenga su aparición esta noche.

El panorama de Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno es más claro. El argentino aterrizó el viernes en Ciudad de México, mientras que Bueno lo hizo durante la madrugada de este sábado. Si bien ambos fueron registrados, es casi un hecho que no estarán disponibles para el Clásico Joven.

Cruz Azul no tendría debutantes en el Clásico Joven

Ralph Orquin es el único fichaje que no ha sumado minutos con La Máquina hasta el momento. Pese a ello, el lateral está prácticamente descartado para el duelo ante las Águilas. Joel Huiqui reconoció que el lateral llevaba varios meses sin actividad oficial y explicó que su incorporación está pensada como un proceso progresivo.