ÚLTIMA HORA: Suspenden otro partido del futbol mexicano por riesgo de tormenta eléctrica

Mediante redes sociales, se dio a conocer el retraso de otro partido en el futbol mexicano debido al riesgo de tormenta eléctrica en el Estadio El Encanto

Estadio El Encanto, Mazatlán
Oscar Rodríguez
Liga MX Femenil
El clima no cede en la República Mexicana. Luego del retraso del juego entre Toluca y Monterrey, duelo correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, otro partido del futbol mexicano se ha visto afectado por riesgo de tormenta eléctrica.

Mediante redes sociales, se dio a conocer que el compromiso entre Mazatlán y Pumas, de la Liga BBVA MX Femenil, ha sido retrasado en la cancha del Estadio El Encanto y de momento, no se ha dado a conocer una hora en concreto para el inicio del partido pendiente de la Fecha 6.

Al momento, las Pumas dirigidas por Marcello Frigério se ubican en el noveno puesto de la tabla general con registro de 19 puntos. Por su parte, las Cañoneras comandadas por Mercedes Rodríguez se encuentran en el lugar 18 con 2 unidades.

Mazatlán Femenil
Pumas Femenil
