ÚLTIMA HORA: Suspenden otro partido del futbol mexicano por riesgo de tormenta eléctrica

El clima no cede en la República Mexicana. Luego del retraso del juego entre Toluca y Monterrey, duelo correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, otro partido del futbol mexicano se ha visto afectado por riesgo de tormenta eléctrica.

Mediante redes sociales, se dio a conocer que el compromiso entre Mazatlán y Pumas, de la Liga BBVA MX Femenil, ha sido retrasado en la cancha del Estadio El Encanto y de momento, no se ha dado a conocer una hora en concreto para el inicio del partido pendiente de la Fecha 6.

La Liga BBVA MX Femenil informa:



⚠️ El partido entre @MazatlanFem y @PumasMXFemenil retrasará su inicio debido a la presencia de una tormenta eléctrica ⛈️ cerca de la sede.



September 25, 2025

Al momento, las Pumas dirigidas por Marcello Frigério se ubican en el noveno puesto de la tabla general con registro de 19 puntos. Por su parte, las Cañoneras comandadas por Mercedes Rodríguez se encuentran en el lugar 18 con 2 unidades.

