Así va la tabla general del Apertura 2026, antes de iniciar la Jornada 11 de la Liga BBVA MX

La actividad del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tomó una pausa para dar lugar a la Fecha FIFA y los partidos de la Selección Mexicana y ahora los jugadores vuelven a sus clubes para reanudar el campeonato en la Jornada 11, pero antes repasemos en qué lugares estaban los equipos previo al parón.

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Tigres vs Toluca, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Así va la tabla general del Apertura 2026

Este viernes 9 de octubre se reanuda el Apertura 2026 con un par de encuentros en donde el Puebla se medirá ante el León y los Tigres de la UANL se enfrentarán al líder general de la competencia, los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.

Los Escarlatas se posicionan en el primer lugar de la tabla con 20 puntos, mismas unidades que el Club América que tiene un partido pendiente, mientras que el podio lo completan las Chivas.

El sorprendente Querétaro es cuarto de la general, mientras que el León y Atlas también están empatados con los Gallos Blancos. Un poco más abajo, pero igual en puestos de Liguilla se encuentran el Cruz Azul y los Xolos de Tijuana que han venido a menos.

Toluca - 20 puntos América - 20 puntos Chivas - 18 puntos Querétaro - 17 puntos León - 17 puntos Atlas - 17 puntos Cruz Azul - 16 puntos Tijuana - 14 puntos Puebla - 14 puntos Rayados - 13 puntos Pachuca - 12 puntos Pumas - 12 puntos Atlético de San Luis - 12 puntos Atlante - 12 puntos Tigres - 10 puntos Santos Laguna - 10 puntos Necaxa - 8 puntos Bravos de Juárez - 3 puntos

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