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Así va la tabla general del Apertura 2026, antes de iniciar la Jornada 11 de la Liga BBVA MX

El Apertura 2026 se pausó por un fin de semana para dar lugar a la Fecha FIFA

Balón Apertura 2026
|MEXSPORT

Escrito por: Francisco Fernández

La actividad del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tomó una pausa para dar lugar a la Fecha FIFA y los partidos de la Selección Mexicana y ahora los jugadores vuelven a sus clubes para reanudar el campeonato en la Jornada 11, pero antes repasemos en qué lugares estaban los equipos previo al parón.

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Así va la tabla general del Apertura 2026

Este viernes 9 de octubre se reanuda el Apertura 2026 con un par de encuentros en donde el Puebla se medirá ante el León y los Tigres de la UANL se enfrentarán al líder general de la competencia, los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.

Los Escarlatas se posicionan en el primer lugar de la tabla con 20 puntos, mismas unidades que el Club América que tiene un partido pendiente, mientras que el podio lo completan las Chivas.

El sorprendente Querétaro es cuarto de la general, mientras que el León y Atlas también están empatados con los Gallos Blancos. Un poco más abajo, pero igual en puestos de Liguilla se encuentran el Cruz Azul y los Xolos de Tijuana que han venido a menos.

  1. Toluca - 20 puntos
  2. América - 20 puntos
  3. Chivas - 18 puntos
  4. Querétaro - 17 puntos
  5. León - 17 puntos
  6. Atlas - 17 puntos
  7. Cruz Azul - 16 puntos
  8. Tijuana - 14 puntos
  9. Puebla - 14 puntos
  10. Rayados - 13 puntos
  11. Pachuca - 12 puntos
  12. Pumas - 12 puntos
  13. Atlético de San Luis - 12 puntos
  14. Atlante - 12 puntos
  15. Tigres - 10 puntos
  16. Santos Laguna - 10 puntos
  17. Necaxa - 8 puntos
  18. Bravos de Juárez - 3 puntos

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