Así quedó la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 14
La Liga BBVA MX Femenil continúo su actividad este fin de semana
La actividad de la Liga BBVA MX Femenil no se detuvo este fin de semana y se disputó la Jornada 14 del Clausura 2026 que comienza a dar forma a la Liguilla del campeonato con dos equipos que parecen encaminarse como los candidatos para llevarse el título.
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Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil
Rayadas de Monterrey y Club América se posicionan como primero y segundo de la tabla, respectivamente, y como las favoritas para llevarse el título de la Liga BBVA MX Femenil gracias a su gran paso en la fase regular del Clausura 2026.
Las regias se mantienen invictas tras 14 jornadas y a falta de tres fechas no parece haber rival que pueda detenerlas, por lo que de mantener la inercia ganadora serán las claras candidatas para volver a levantar el título de Liga BBVA MX Femenil.
Los siete primeros lugares parecen tener su lugar asegurado en la Liguilla y la pelea por el último boleto recaerán en Tijuana, Juárez, Pumas e incluso Mazatlán, cuatro equipos con aspiraciones de colarse a la 'Fiesta grande'.
Tabla general de la Liga BBVA MX Femenil
- Rayadas - 36 puntos
- América - 33 puntos
- Toluca - 31 puntos
- Pachuca - 30 puntos
- Tigres - 30 puntos
- Chivas - 28 puntos
- Cruz Azul - 27 puntos
- Tijuana - 22 puntos
- Juárez - 21 puntos
- Pumas 20 puntos
- Mazatlán - 18 puntos
- León - 15 puntos
- Atlético de San Luis - 12 puntos
- Atlas - 11 puntos
- Puebla - 6 puntos
- Santos Laguna - 5 puntos
- Querétaro - 4 puntos
- Necaxa - 4 puntos
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