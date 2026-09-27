Chivas sigue recibiendo malas noticias: sus fichajes se desploman en el mercado
Los nuevos jugadores no lograron acoplarse al sistema de Gabriel Milito y esto ya se ve reflejado en el valor de mercado de cada uno de ellos
Chivas atraviesa un momento complicado en el Apertura 2026. Los rojiblancos sumaron su segunda derrota en el torneo tras caer ante Querétaro en condición de local y dejaron pasar una oportunidad inmejorable para posicionarse en lo más alto de la tabla general. Pero eso no es todo, ya que sus refuerzos no terminan de despegar bajo las órdenes de Gabriel Milito.
Tanto Jordan Carrillo como Kevin Castañeda están muy lejos del nivel que mostraron en sus respectivos clubes. El primero llegaba tras ser la figura de Pumas en la Liguilla del Clausura 2026, mientras que el segundo se posicionó como el máximo anotador de Tijuana, incluso por encima de Gilberto Mora. Hoy, el precio de ambos cayó estrepitosamente en el mercado.
Cuál es el valor de mercado de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda hoy
De acuerdo a los datos ofrecidos por la plataforma Transfermarkt, Jordan Carrillo cuenta con un valor de mercado de 6 millones de euros. Si bien es cierto que se trata de un monto elevado para la Liga BBVA MX, su precio decayó considerablemente. Y es que antes de llegar a Chivas, el delantero contaba con una tasación de 8 millones de euros, es decir, 2 millones más que en la actualidad.
Un caso similar se vivió con Kevin Castañeda. El mediocampista ofensivo redujo su precio hasta los 4.5 millones de euros en el mercado tras la reciente actualización de Transfermarkt. Sin embargo, el mismo se establecía en 6 millones de euros justo en el momento que firmó contrato con el Guadalajara. De esta manera, su precio se vio reducido por 1.5 millones de euros.
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Los números de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda en el Apertura 2026
El arranque de ambos refuerzos explica parte de las dudas que rodean a Chivas. Jordan Carrillo y Kevin Castañeda siguen sin registrar goles ni asistencias en el Apertura 2026, lejos del impacto ofensivo que mostraron antes de llegar al Guadalajara.
Gabriel Milito les dio minutos en la derrota por 2-0 ante Querétaro, aunque con papeles distintos: Castañeda fue titular y salió al minuto 61, mientras que Carrillo ingresó al 76. El mediocampista tuvo oportunidades para rematar al arco, pero tampoco pudo estrenarse como goleador rojiblanco.