Sus actuales números en el América son muy tristes, sonaba para salir del equipo, pero nadie lo quiere

Llegó como el fichaje bomba del América para el Apertura 2023 . Marcó gol en su primer partido e ilusionó a la afición de haber contratado un crack, pero Kevin Álvarez poco a poco deja de tener protagonismo en las Águilas y ahora está relegado a la banca. Hace apenas unas semanas sonaba para reforzar al Toluca, pues los Diablos Rojos estaban en busca de un lateral, pero al final la directiva ya no lo aceptó. También iba a ser moneda de cambio en Necaxa, pero no se logró una conclusión y su alto salario es el impedimento para que pueda salir de Coapa.

Kevin Álvarez no se ha podido consolidar en el América. El canterano de los Tuzos del Pachuca en sus inicios pintaba para ir a Europa. Lesiones y su baja de juego han provocado que ya ni sea considerado por André Jardine, quien en el reciente torneo solamente lo ha ocupado 143 minutos y en dos partidos como titular. Diversos medios de comunicación aseguran que Kevin estaría muy cerca de salir de Coapa por su bajo nivel de juego.

Kevin Álvarez y sus altas y bajas en el América

Kevin Álvarez cuando surgió de las Fuerzas Básicas del Pachuca fue un futbolista que llamó mucho la atención. En América ya lo venían siguiendo, pero la idea del futbolista y de la directiva de los Tuzos es que se fuera al Viejo Continente. Por una u otra razón el lateral no se fue y sí llegó a las Águilas, pero su paso por los de Coapa no ha sido el mejor.

Tras su llega en 2023, mostró un un buen nivel. Posteriormente se lesionó y empezó con algunas deficiencias que no le gustaban a sus entrenadores. Para el primer campeonato con Jardine no logró figurar, pero para el bicampeonato se recuperó y fue una pieza fundamental en el equipo. En el tricampeonato volvió a bajar su rivel y rotaba posición con Israel Reyes.

Recientemente con el América el titular indiscutible de la banda izquierda es Dagoberto Espinoza. El canterano de las Águilas se ha afianzado de dicha posición y aparentemente no la dejará, pues a andré Jardine le ha gustavo mucho el ida y vuelta constante que tiene y la peligrosidad que arroja al llegar a la portería contraria.