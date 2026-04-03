Así quedó la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 15
La francesa Eugenie Le Sommer se posiciona como líder de goleo de la Liga BBVA MX Femenil
La fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil está llegando a su fin y todo parece indicar que Charlyn Corral no podrá defender su hegemonía como líder de goleo al quedar relegada en la tabla ante la francesa Eugenie Le Sommer y la mexicana Diana Ordóñez.
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Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil
Charlyn Corral se había proclamado campeona de goleo individual durante los últimos cuatro torneos de la Liga BBVA MX Femenil, pero parece que su legado está por llegar a su fin a manos de la francesa Eugenie Le Sommer.
A pesar de que Corral arrancó el Clausura 2026 con una gran inercia goleadora, no pudo mantener el paso y, luego de perderse un par de encuentros con el Pachuca por suspensión, la delantera quedó relegada en la tabla.
Por su parte, Le Sommer es referente en el ataque del Toluca en sus tres más recientes partidos ha convertido seis goles, incluyendo un par de hat tricks ante Necaxa y Mazatlán, que le han permitido escaparse en solitario para contender por el título de goleo individual.
A falta de dos jornadas para que termine la fase regular del campeonato, parece que solo Diana Ordóñez podrá darle pelea a Le Sommer y empatarla como líder y compartir el título o escaparse y arrebatarle la distinción a la francesa.
De conseguir el título, Le Sommer se convertirá en la segunda extranjera en coronarse campeona de goleo en la Liga BBVA MX Femenil, tras el cetro de la estadounidense Mia Fishel con Tigres en el Apertura 2022.
Tabla de goleo individual de la Liga BBVA MX Femenil
- Eugenie Le Sommer | Toluca - 17 goles
- Diana Ordóñez | Tigres - 15 goles
- Charlyn Corral Pachuca - 13 goles
- Lucía García | Rayadas 9 goles
- Angelina Hix | Pumas - 8 goles
- Christina Burkenroad | Rayadas - 7 goles
- Jheniffer | Tigres - 7 goles
- U. Kanu | Cruz Azul - 7 goles
- Nina Nicosia | Pachuca - 7 goles
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