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Fútbol

Así quedó la tabla de goleo individual tras la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Henry Martin llegó a ocho goles y se acerca a Rondón en la tabla del goleo del Apertura 2026

Liga BBVA MX Apertura 2026 America vs Pachuca
Henry Martin of America during the 14th round match between America vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on October 25, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Salomón Rondón no pudo convertir en esta Jornada 14, pero sigue como líder en su camino por conquistar el título de goleo del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mientras que Henry Martin se mantiene como el mejor mexicano con ocho tantos tras sumar uno más a su cuenta este domingo en la derrota del América ante el Pachuca.

Tabla de goleo tras la Jornada 14 del Apertura 2026

  1. Salomón Rondón | Pachuca - 13 goles
  2. Juninho | Pumas - 8 goles
  3. Henry Martin | América - 8 goles
  4. Juan Brunetta | Tigres - 8 goles
  5. Julián Carranza | Necaxa - 7 goles
  6. Federico Viñas | Toluca - 7 goles
  7. Óscar Estupiñán | Juárez - 6 goles
  8. Lucas Ocampos | Rayados - 6 goles
  9. L. Esteves | Atlas - 5 goles
  10. Brian Rodríguez | América - 5 goles
  11. Gilberto Mora | Tijuana - 5 goles
  12. Ricardo Marín | Chivas - 5 goles
  13. S. Homenchenko | Querétaro - 5 goles
  14. Tahiel Jiménez | Santos Laguna - 5 goles

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Salomón Rondón se quedó sin anotar gol por segunda jornada consecutiva y su cuenta de goleo individual se mantiene en 13 anotaciones, acechado muy de cerca por Juan Brunetta, Juninho y Henry Martin.

El delantero del América es el único mexicano entre los primeros lugares de la tabla y este domingo convirtió el tanto del descuento para las Águilas en la derrota ante el Pachuca.

Solo restan tres jornadas por jugar y al América le queda un partido pendiente a media semana en donde Martin tendrá una oportunidad por acercarse a los cinco goles de distancia que lo mantienen de Rondón.

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