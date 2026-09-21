Así queda la tabla de goleo individual de la Liga BBVA MX tras la Jornada 9 del Apertura 2026

Salomón Rondón convirtió un par de goles este domingo 20 de septiembre que le dieron el empate al Pachuca ante los Xolos de Tijuana y de paso le permitió extender su ventaja en la cima de la tabla de goleadores del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX para llegar a 10 tantos.

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Tabla de goleo individual del Apertura 2026

Todo parece indicar que Salomón Rondón se convertirá en el campeón de goleo del Apertura 2026 y es que en nueve partidos ya ha convertido 10 goles y le saca cinco de ventaja a sus más cercanos competidores.

El delantero venezolano se ha encargado de marcar dos terceras partes de los goles del Pachuca en el vigente campeonato y de rescatar al equipo luego de un arranque de torneo desastroso y acumulando actualmente cinco juego sin derrota.

Los más cercanos competidores de Rondón son Carranza, Gilberto Mora, Óscar Estupiñán y Lucas Ocampos quienes marchan segundos con apanas cinco anotaciones y luce complicado que puedan alcanzar al goleador venezolano para el cierre del torneo.

Veremos hasta donde es capaz de llegar Rondón en este Apertura 2026 y si logra imponer una marca, aunque aun luce lejano el récord de José Saturnino Cardozo cuando marcó 29 goles en la fase regular del Apertura 2002.

Goleadores del Apertura 2026

Salomón Rondón | Pachuca - 10 goles J. Carranza | Necaxa - 5 goles Gilberto Mora | Tijuana - 5 goles Lucas Ocampos | Rayados - 5 goles Óscar Estupiñán | Juárez - 5 goles S. Homenchenko | Querétaro - 4 goles Ricardo Marín | Chivas - 4 goles Roberto Alvarado | Chivas - 4 goles

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