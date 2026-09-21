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Fútbol

Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 9 del Apertura 2026

Concluyó la Jornada 9 del Apertura 2026 con el empate entre el Querétaro y León

Liga BBVA MX Apertura 2026 Toluca vs Santos
Alexis Vega of Toluca during the 9th round match between Toluca vs (and) Santos as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Nemesio Diaz Stadium, on September 20, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Terminó la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con varias sorpresas como las victorias del Santos Laguna y los Bravos de Juárez, además del Clásico Nacional entre América y Chivas y varios movimientos en la tabla general que deja al Toluca en primer lugar, a pesar de su derrota ante los Guerreros.

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Tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 9

Chivas y América no supieron aprovechar su encuentro y dejaron escapar la oportunidad de tomar la cima de la tabla general que mantiene el Toluca por una jornada más, a pesar de su caída ante Santos Laguna.

El Cruz Azul también cayó en esta fecha, pero se mantiene en el cuarto puesto, luego de que varios equipos empataran, entre ellos Querétaro, Tijuana, León y Puebla.

Esta jornada fue para los equipos de abajo y es que solo los Bravos de Juárez, Santos Laguna, Atlético de San Luis y Monterrey pudieron salir victoriosos de sus respectivos encuentros.

  1. Toluca - 19 puntos
  2. Chivas - 18 puntos
  3. América 17 puntos
  4. Cruz Azul - 15 puntos
  5. Querétaro - 14 puntos
  6. Tijuana - 14 puntos
  7. León - 14 puntos
  8. Puebla - 14 puntos
  9. Atlas - 14 puntos
  10. Rayados - 13 puntos
  11. Pachuca - 12 puntos
  12. Pumas 12 - puntos
  13. Atlético de San Luis - 9 puntos
  14. Atlante - 8 puntos
  15. Necaxa - 8 puntos
  16. Tigres - 7 puntos
  17. Santos Laguna - 7 puntos
  18. Bravos de Juárez - 3 puntos

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