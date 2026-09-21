Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 9 del Apertura 2026

Terminó la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con varias sorpresas como las victorias del Santos Laguna y los Bravos de Juárez, además del Clásico Nacional entre América y Chivas y varios movimientos en la tabla general que deja al Toluca en primer lugar, a pesar de su derrota ante los Guerreros.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Jugadores de Chivas y América tardarán MÁS en incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana

RESUMEN | La Franja del Puebla y los Potros de Hierro del Atlante nos regalaron partidazo en el Cuauhtémoc

Tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 9

Chivas y América no supieron aprovechar su encuentro y dejaron escapar la oportunidad de tomar la cima de la tabla general que mantiene el Toluca por una jornada más, a pesar de su caída ante Santos Laguna.

El Cruz Azul también cayó en esta fecha, pero se mantiene en el cuarto puesto, luego de que varios equipos empataran, entre ellos Querétaro, Tijuana, León y Puebla.

Esta jornada fue para los equipos de abajo y es que solo los Bravos de Juárez, Santos Laguna, Atlético de San Luis y Monterrey pudieron salir victoriosos de sus respectivos encuentros.

Toluca - 19 puntos Chivas - 18 puntos América 17 puntos Cruz Azul - 15 puntos Querétaro - 14 puntos Tijuana - 14 puntos León - 14 puntos Puebla - 14 puntos Atlas - 14 puntos Rayados - 13 puntos Pachuca - 12 puntos Pumas 12 - puntos Atlético de San Luis - 9 puntos Atlante - 8 puntos Necaxa - 8 puntos Tigres - 7 puntos Santos Laguna - 7 puntos Bravos de Juárez - 3 puntos

Te puede interesar: Ángel Sepúlveda, jugador de Chivas, sobre el Clásico Nacional: “Vamos de visita y parece que somos locales”

