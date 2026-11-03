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Así va la tabla de goleo individual de la Liga Femenil MX del Apertura 2026, tras la Jornada 13

Geyse está a una jornada de terminar un torneo perfecto en la Liga Femenil MX

Liga Femenil BBVA Apertura 2026 Atletico de San Luis vs America
Geyse Da Silva celebrates her goal of America during the 12th round match between Atletico de San Luis vs (and) America as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at Libertad Financiera (Alfonso Lastras) Stadium, on October 24, 2026 in San Luis Potosi, Mexico.|Fernando Monreal/Fernando Monreal

Escrito por: Francisco Fernández

La brasileña Geyse está por firmar un torneo perfecto anotando en todas y cada una de las jornadas disputadas y tras la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX ha convertido 21 goles que la colocan como la virtual campeona de goleo individual con el Club América, quedándose solo a un tanto de igualar la marca de Charlyn Corral, pero con menos partidos disputados.

Tabla de goleo individual de la Liga Femenil MX

  1. Geyse Da Silva (América) — 21 goles
  2. Enyerliannys Higuera (Atlético de San Luis) — 14 goles
  3. Eugénie Le Sommer (Toluca) — 11 goles
  4. Thembi Kgatlana (Tigres) — 11 goles
  5. Lucía García (Rayadas) — 10 goles
  6. Stephanie Ribeiro (Pumas) — 9 goles
  7. Charlyn Corral (Pachuca) - 9 goles
  8. Aisha Solórzano (Juárez) — 8 goles
  9. Diana Ordóñez (Tigres) — 8 goles
  10. Alicia Cervantes (Chivas) — 8 goles
  11. Maricarmen Reyes (Tigres) — 7 goles
  12. Irene Guerrero (América) — 7 goles

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América, la mejor delantera del torneo

El Club América ha firmado un torneo arrasador con 34 puntos después de 13 jornadas en donde solo registra una derrota, pero con una diferencia de goles de más 48 gracias a sus 60 tantos a favor y solo 12 en contra.

Las Águilas lucen como claras favoritas para conquistar el título de la Liga Femenil MX gracias a su buen paso en la fase regular, pero también a la importancia de Geyse que ha marcado uno de cada tres goles de las Azulcremas y que se posiciona como la campeona de goleo individual del Apertura 2026.

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