Así va la tabla de goleo individual de la Liga Femenil MX del Apertura 2026, tras la Jornada 13

La brasileña Geyse está por firmar un torneo perfecto anotando en todas y cada una de las jornadas disputadas y tras la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX ha convertido 21 goles que la colocan como la virtual campeona de goleo individual con el Club América, quedándose solo a un tanto de igualar la marca de Charlyn Corral, pero con menos partidos disputados.

Tabla de goleo individual de la Liga Femenil MX

Geyse Da Silva (América) — 21 goles Enyerliannys Higuera (Atlético de San Luis) — 14 goles Eugénie Le Sommer (Toluca) — 11 goles Thembi Kgatlana (Tigres) — 11 goles Lucía García (Rayadas) — 10 goles Stephanie Ribeiro (Pumas) — 9 goles Charlyn Corral (Pachuca) - 9 goles Aisha Solórzano (Juárez) — 8 goles Diana Ordóñez (Tigres) — 8 goles Alicia Cervantes (Chivas) — 8 goles Maricarmen Reyes (Tigres) — 7 goles Irene Guerrero (América) — 7 goles

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América, la mejor delantera del torneo

El Club América ha firmado un torneo arrasador con 34 puntos después de 13 jornadas en donde solo registra una derrota, pero con una diferencia de goles de más 48 gracias a sus 60 tantos a favor y solo 12 en contra.

Las Águilas lucen como claras favoritas para conquistar el título de la Liga Femenil MX gracias a su buen paso en la fase regular, pero también a la importancia de Geyse que ha marcado uno de cada tres goles de las Azulcremas y que se posiciona como la campeona de goleo individual del Apertura 2026.

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