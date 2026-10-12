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¡Salomón Rondón lidera! Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Salomón Rondón marcó dos goles para confirmar su liderato de goleo en el Apertura 2026

Liga BBVA MX Apertura 2026 Pachuca 1-3 Necaxa
Salomon Rondon celebrates his goal 2-3 of Pachuca during the 11th round match between Pachuca vs (and) Necaxa as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Hidalgo Stadium, on October 11, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Escrito por: Francisco Fernández

Terminó la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y Salomón Rondón sigue imparable con el liderato de la tabla de goleadores en sus manos tras marcar dos goles para rescatar el empate para el Pachuca y llegar a 12 anotaciones.

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Tabla de goleo individual tras la Jornada 11 del Apertura 2026

No hay quien detenga a Salomón Rondón para que se convierta en el campeón de goleo del Apertura 2026 y este domingo llegó a las 12 anotaciones, sacando una ventaja de cinco tantos a sus más cercano competidor, Julián Carranza que también marcó en el empate del Pachuca contra Necaxa.

Por su parte, Juninho se sumó al club de los goleadores con seis goles tras abrir el marcador en el empate entre Pumas y Cruz Azul y con ello igualar a Juan Brunetta, Óscar Estupiñán y Henry Martin.

Goleadores del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

  1. Salomón Rondón | Pachuca - 12 goles
  2. Julián Carranza | Necaxa - 7 goles
  3. Henry Martin | América - 6 goles
  4. Óscar Estupiñán | Juárez - 6 goles
  5. Juninho | Pumas - 6 goles
  6. Juan Brunetta | Tigres - 6 goles
  7. Gilberto Mora | Tijuana - 5 goles
  8. Lucas Ocampos | Rayados - 5 goles
  9. Ricardo Marín | Chivas - 5 goles
  10. Federico Viñas | Toluca - 5 goles
  11. S. Homenchenko | Querétaro - 5 goles

Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026

  • Puebla 1-1 León
  • Tigres 3-2 Toluca
  • Querétaro 2-0 Atlante
  • Juárez 1-1 Tijuana
  • Atlas 1-1 Chuvas
  • América 1-1 Rayados
  • Atlético de San Luis 1-2 Santos Laguna
  • Pachuca 3-3 Necaxa
  • Pumas 3-3 Cruz Azul

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