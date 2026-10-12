Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Terminó la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y Salomón Rondón sigue imparable con el liderato de la tabla de goleadores en sus manos tras marcar dos goles para rescatar el empate para el Pachuca y llegar a 12 anotaciones.

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Tabla de goleo individual tras la Jornada 11 del Apertura 2026

No hay quien detenga a Salomón Rondón para que se convierta en el campeón de goleo del Apertura 2026 y este domingo llegó a las 12 anotaciones, sacando una ventaja de cinco tantos a sus más cercano competidor, Julián Carranza que también marcó en el empate del Pachuca contra Necaxa.

Por su parte, Juninho se sumó al club de los goleadores con seis goles tras abrir el marcador en el empate entre Pumas y Cruz Azul y con ello igualar a Juan Brunetta, Óscar Estupiñán y Henry Martin.

Goleadores del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Salomón Rondón | Pachuca - 12 goles Julián Carranza | Necaxa - 7 goles Henry Martin | América - 6 goles Óscar Estupiñán | Juárez - 6 goles Juninho | Pumas - 6 goles Juan Brunetta | Tigres - 6 goles Gilberto Mora | Tijuana - 5 goles Lucas Ocampos | Rayados - 5 goles Ricardo Marín | Chivas - 5 goles Federico Viñas | Toluca - 5 goles S. Homenchenko | Querétaro - 5 goles

Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026

Puebla 1-1 León

Tigres 3-2 Toluca

Querétaro 2-0 Atlante

Juárez 1-1 Tijuana

Atlas 1-1 Chuvas

América 1-1 Rayados

Atlético de San Luis 1-2 Santos Laguna

Pachuca 3-3 Necaxa

Pumas 3-3 Cruz Azul

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