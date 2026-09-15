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Así quedó la tabla de goleo de la Liga Femenil MX del Apertura 2026 tras jugarse la Jornada 7

La tabla de goleo de la Liga Femenil es dominada por una sola jugadora

Liga Femenil BBVA Apertura 2026 America vs Tigres UANL
Geyse Da Silva and Gabriela Garcia of America during the 7th round match between America vs (and) Tigres UANL as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on September 13, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Escrito por: Francisco Fernández

Terminó la primera mitad del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX y este fin de semana se Geyse, delantera brasileña del América, volvió a anotar para extender su ventaja en la tabla de goleo individual.

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Geyse domina la tabla de goleo individual de la Liga Femenil MX

Este fin de semana se enfrentaron el Club América en contra de los Tigres de la UANL en duelo de equipos que llegaban invictos y las Águilas demostraron que son la mejor escuadra del campeonato con una contundente goleada sobre las Amazonas.

Una victoria redonda para las Azulcremas en donde su goleadora Geyse extendió su racha goleadora y llegó a las 12 anotaciones en siete partidos, dos más que Enyer Higuera con quien compite por el campeonato de la máxima romperredes del torneo.

La brasileña ya ha marcado en los últimos seis partidos de las Águilas y buscará continuar con su racha en los siguientes partidos del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX

Tabla de goleo individual del Apertura 2026

  1. Geyse | América - 12 goles
  2. Enyer Higuera | Atlético de San Luis - 10 goles
  3. S. Ribeiro | Pumas 6 goles
  4. Diana Ordóñez | Tigres - 6 goles
  5. Maricarmen Reyes | Tigres - 6 goles
  6. Alicia Cervantes | Chivas - 5 goles
  7. K. Hancar | Tijuana - 5 goles
  8. Seoposenwe | Rayadas - 5 goles

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