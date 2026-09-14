Tabla de goleo al momento del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras la Jornada 8

La lucha por convertirse en el máximo goleador del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comienza a tomar un rumbo muy claro. Salomón Rondón volvió a marcar con Pachuca y alcanzó ocho anotaciones, aumentando su ventaja sobre sus perseguidores después de la Jornada 8.

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El delantero venezolano necesitó apenas 13 minutos para abrir el marcador en la victoria 3-0 de los Tuzos sobre Atlante. Kenedy y Oussama Idrissi completaron la goleada, pero Rondón volvió a quedarse con los reflectores gracias a un inicio de torneo que lo mantiene en solitario en lo más alto de la clasificación individual.

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Salomón Rondón se escapa en la tabla de goleo

La diferencia ya comienza a ser considerable. Rondón suma ocho goles en 628 minutos, con un promedio de una anotación cada 78.5 minutos.

Su perseguidor inmediato es Lucas Ocampos, quien se quedó con cinco tantos después de no conseguir marcar en el empate 0-0 entre Monterrey y Tigres en el Clásico Regio 143. El argentino ahora está a tres anotaciones del atacante de Pachuca.

Detrás aparece un grupo de cinco futbolistas empatados con cuatro goles. Ricardo Marín y Roberto Alvarado, ambos de Chivas, continúan dentro de la pelea, acompañados por Santiago Homenchenko, Gilberto Mora, Olavio Vieira dos Santos Junior y Julián Carranza.

Uno de los movimientos de la jornada llegó desde Toluca. Federico Viñas marcó en la goleada 5-2 de los Diablos sobre Atlas y alcanzó tres anotaciones, resultado que lo coloca dentro de los primeros diez goleadores del campeonato.

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Tabla de goleo del Apertura 2026