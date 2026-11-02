Así quedó la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Cada vez faltan menos equipos por cumplir con la Regla de Menores del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y ha falta de dos jornadas por disputarse, el Atlético de San Luis se convirtió en el noveno club en cumplir con la meta de minutos sumados, dejando solo a nueve equipos por concretar.

Club Tijuana: COMPLETADO Atlante: COMPLETADO América: COMPLETADO Necaxa: COMPLETADO Pachuca: COMPLETADO Pumas: COMPLETADO Atlas: COMPLETADO Chivas: COMPLETADO Atlético de San Luis: COMPLETADO Puebla: 1074 minutos (96 restantes) Cruz Azul: 1066 minutos (104 restantes) FC Juárez: 1053 minutos (117 restantes) Toluca: 1039 minutos (131 restantes) Santos Laguna: 1038 minutos (132 restantes) Querétaro: 1023 minutos (147 restantes) León: 1021 minutos (149 restantes) Tigres: 936 minutos (234 restantes) Rayados de Monterrey: 904 minutos (266 restantes)

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Atlético de San Luis cumple con la Regla de Menores

El Atlético de San Luis se sumó a la lista de equipos como Tijuana, América, Necaxa, Pachuca, Pumas, Atlas y Chivas que ya han completado los minutos que indica el reglamento de la Liga BBVA MX que se le deben de conceder a jugadores menores y solo restan nueve clubes por cumplir con dos jornadas por disputarse en el Apertura 2026.

Se han quedado rezagados en la contienda los Gallos del Querétaro, León, Tigres y Rayados que marchan en el fondo de la tabla y que necesitan comenzar a darle oportunidad a sus jugadores juveniles.

Cabe recordar que la Regla de Menores establece que cada club debe acumular 1,170 minutos con jugadores jóvenes durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero por jornada solo se tomarán en cuenta un máximo de 225 minutos.

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