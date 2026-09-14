Tabla de menores al momento tras la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Falta un partido para que concluya la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y Atlante y Xolos de Tijuana se convierten en los primeros dos equipos en haber cumplido con la regla de menores que estipula el reglamente.

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Así quedó la Tabla de Menores del Apertura 2026

A pesar de las derrotas sufridas en esta fecha, Atlante y Xolos de Tijuana sumaron los 1,170 minutos de participación de menores de 21 años que exige la Liga BBVA MX durante el torneo Apertura 2026 y con ello cumplieron con el reglamento a falta de nueve fechas más por disputarse.

Al América solo le restan 129 minutos y es muy probable que los complete en la siguiente jornada para convertirse en el tercer equipo en cumplir con la regla, mientras que en contraparte, en el fondo de la clasificación aparecen Puebla y Bravos de Juárez.

Cabe recordar que la Regla de Menores establece que cada club debe acumular 1,170 minutos con jugadores jóvenes durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero por jornada solo se tomarán en cuenta un máximo de 225 minutos.

Club Tijuana: 1330 minutos COMPLETADO Atlante: 1290 minutos COMPLETADO América: 1041 minutos (129 restantes) Necaxa: 983 minutos (286 restantes) Pachuca: 884 minutos (365 restantes) Pumas: 818 minutos (352 restantes) Atlas: 768 minutos (402 restantes) Toluca: 633 minutos (547 restantes) Chivas: 623 minutos (551 restantes) Atlético de San Luis: 619 minutos (551 restantes) Cruz Azul: 557 minutos (613 restantes Tigres: 471 minutos (699 restantes) León: 376 minutos (794 restantes) Querétaro: 308 minutos (862 restantes) Santos Laguna: 278 minutos (892 restantes) Rayados de Monterrey: 196 minutos (974 restantes) FC Juárez: 185 minutos (985 restantes) Puebla: 174 minutos (996 restantes)

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