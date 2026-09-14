William Cortés, experto en running: “Lo primero que debes hacer para comenzar a correr es…”

Durante los últimos años se ha popularizado la práctica del running con cada vez más entusiastas participando en carreras cada fin de semana y deportistas que eligen esta actividad por ser sumamente accesible; sin embargo, hay algunos aspectos que debes tomar en cuenta antes de comenzar a correr por las calles, parques o deportivos.

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Esto es lo primero que debe de saber antes de comenzar en el running

Salir a correr por las mañanas es una de las actividades más cotidianas de muchas personas que buscan ejercitarse y despejar la mente antes de una jornada laboral, pero también suele realizarse al final del día.

Sea el momento del día que eliges para correr y si estás por comenzar con esta actividad, hay ciertos factores que debes tomar en cuenta como lo señala William Cortés, entrenador egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la CONADE, quien destaca que el primer paso es conocer tu estado de salud.

"Lo principal es el estado de salud, saber si estás apto o en condiciones de realizar algún tipo de ejercicio. Siempre empezar con un ritmo despacio, no comenzar con muchos kilómetros ni mucho tiempo, hay que escuchar a tu cuerpo", dijo Cortés en entrevista para Azteca Deportes.

El experto señaló la importancia de no compararse con otras personas o grandes atletas ya que al no obtener resultados inmediatos el principiante podría perder el interés en la práctica del deporte.

"No compararse con nadie, con grandes atletas ni con tu amigo que te invitó y que ya lleva mucho tiempo en el running porque nunca le vas a poder aguantar el ritmo y puedes terminar con una lesión o desanimándote y dejar la actividad", señaló.

"Comenzar con tenis adecuados, ropa adecuada que te permita desarrollar la actividad física. Tener en cuenta que toda carga de entrenamiento debe ser de forma gradual, bien planificada, para que no vayas a sufrir descompensaciones o algún tipo de lesión, mantenerse con buen descanso e hidratación", agregó.

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