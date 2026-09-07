Tabla de menores tras la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Se terminó la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, no todos los equipos tuvieron participación este fin de semana debido a los cuatro clubes que compitieron en la Leagues Cup, aun así, luego de siete fechas los Xolos de Tijuana se mantienen en la cima de la Tabla de Menores y se convertirán en la primera escuadra en cumplir con esta obligación, incluso a pesar de no haber tenido minutos este fin de semana

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Así va la tabla de menores tras la Jornada 7

Los Xolos de Tijuana, con Gilberto Mora a la cabeza, se mantienen como los líderes de esta clasificación con un total de 1095 acumulados y solo les faltan 75 más para cumplir con la regla, incluso a pesar de no haber tenido actividad esta fin de semana.

El cuadro de la Frontera es seguido por América con 1013 y el Atlante que llegó a los 1065 minutos. En el otro extremo aparece Puebla que sumó 127 minutos y los Bravos de Juárez que llegaron a los 152 minutos.

Cabe recordar que la Regla de Menores establece que cada club debe acumular 1,170 minutos con jugadores jóvenes durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero por jornada solo se tomarán en cuenta un máximo de 225 minutos.

Club Tijuana: 1095 minutos (75 restantes) Atlante: 1065 minutos (105 restantes) América: 1013 minutos (157 restantes) Necaxa: 893 minutos (277 restantes) Pachuca: 805 minutos (365 restantes) Toluca: 600 minutos (570 restantes) Atlético de San Luis: 619 minutos (551 restantes) Pumas: 606 minutos (564 restantes) Atlas: 592 minutos (578 restantes) Cruz Azul: 557 minutos (613 restantes) Chivas: 490 minutos (680 restantes) Tigres: 451 minutos (719 restantes) León: 306 minutos (864 restantes) Querétaro: 293 minutos (877 restantes) Santos Laguna: 270 minutos (900 restantes) Rayados de Monterrey: 196 minutos (974 restantes) FC Juárez: 152 minutos (1018 restantes) Puebla: 127 minutos (1043 restantes)



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