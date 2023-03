Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2023 tras la jornada 10

Concluyó la actividad de la jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. La jornada 10 nos dejó ocho victorias, un empate y un total de 36 goles marcados. El partido en el que más goles se marcaron fue en el Pumas vs Puebla al quedar Pumas 2-4 Puebla.

El equipo que se encuentra en el primer lugar de la tabla y que ha logrado varias jornadas del torneo es Monterrey con 25 puntos, en segundo lugar se coloca Tigres con 21 puntos, en tercero Chivas empatado en puntos con los felinos y en cuarto se coloca Pachuca con 19 puntos. Por el momento, estos son los cuatro equipos que tienen asegurado su boleto directo a la Liguilla.

Los ocho equipos que se encuentran en repechaje se encuentran posicionados de la siguiente forma: Toluca en quinto con 18 puntos, América en sexto con 17 puntos, León en septimo con 15 puntos, Santos en octavo con 12 puntos, del noveno al onceavo se encuentran empatados en once puntos y se coloca Tijuana, Juárez y Pumas. Por último, en el doceavo se encuentra Cruz Azul con diez puntos.

Por último, le sigue Puebla con diez puntos, Atlas con nueve puntos y San Luis con nueve puntos. En los últimos tres lugares se encuentran Necaxa con ocho puntos, Querétaro con ocho puntos y Mazatlán con cuatro puntos.

Tabla de posiciones del Clausura 2023

Partidos de la Jornada 11 Clausura 2023

Los partidos que tendrá la jornada 11 de la Liga MX son: el viernes 10 de marzo Atlético San Luis vs Querétaro, Puebla vs Guadalajara. El sábado 11 de marzo juegan Atlas vs León, Cruz Azul vs Pumas y Tigres vs América. El domingo 12 de marzo termina la actividad con los juegos de Toluca vs Mazatlán, Pachuca vs Monterrey, Santos vs Tijuana y Juárez vs Necaxa.