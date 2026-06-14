Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el Gran Premio de Barcelona 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvo un golpe inesperado en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari y terminó con la racha ganadora de Mercedes, que había dominado las últimas carreras con Kimi Antonelli como gran protagonista del campeonato.

El resultado movió la parte alta de la tabla de pilotos, aunque no cambió al líder. El italiano Antonelli se mantiene en la cima con 156 puntos, pero su abandono en España le permitió a Hamilton recortar una distancia importante. El británico llegó a 115 unidades y ahora quedó a 41 puntos del piloto de Mercedes.

Hamilton rompió la hegemonía de Mercedes en Barcelona

La victoria de Hamilton no fue una más. El británico volvió a subir a lo más alto del podio en la Fórmula 1 y lo hizo vestido de rojo, en una carrera que también significó la primera victoria de Ferrari desde 2024. Además, Mercedes vio cortada una racha de cinco triunfos consecutivos de Kimi Antonelli.

El podio lo completaron George Russell, con Mercedes, y Lando Norris, con McLaren. De esta manera, Barcelona dejó un 1-2-3 británico histórico y abrió una nueva expectativa en la pelea por el campeonato, justo cuando parecía que Antonelli empezaba a escaparse en la clasificación general.

Así quedó la tabla de pilotos de F1 2026 tras el GP de Barcelona

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos George Russell (Mercedes) – 106 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Lando Norris (McLaren) – 73 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 12 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

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¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de Barcelona?

Para Sergio “Checo” Pérez, el fin de semana volvió a ser complicado. El piloto mexicano largó desde la posición 19 con Cadillac, después de una clasificación difícil en la que marcó 1:17.545.

En carrera, Checo logró avanzar y terminó en el puesto 14, a tres vueltas del ganador. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para entrar en zona de puntos, por lo que el mexicano se mantiene con cero unidades en el campeonato de pilotos.

El dato no es menor para Cadillac, que sigue último en el campeonato de constructores. La escudería estadounidense continúa sin sumar en su temporada de debut, aunque Pérez volvió a quedar por delante de Valtteri Bottas, quien abandonó la carrera en Barcelona.

|REUTERS

Así quedó la tabla de constructores de F1 2026

Mercedes – 262 puntos Ferrari – 190 puntos McLaren – 141 puntos Red Bull Racing – 89 puntos Alpine – 60 puntos Racing Bulls – 38 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 2 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

Mercedes sigue como líder del campeonato de constructores, pero Ferrari redujo la diferencia después del triunfo de Hamilton en España. La próxima parada será el Gran Premio de Austria, donde Checo Pérez buscará aprovechar una nueva oportunidad para conseguir sus primeros puntos con Cadillac en la temporada 2026.