Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el Gran Premio de Barcelona 2026
Sergio “Checo” Pérez finalizó decimocuarto, mientras que Lewis Hamilton se quedó con la carrera en España
La temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvo un golpe inesperado en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari y terminó con la racha ganadora de Mercedes, que había dominado las últimas carreras con Kimi Antonelli como gran protagonista del campeonato.
El resultado movió la parte alta de la tabla de pilotos, aunque no cambió al líder. El italiano Antonelli se mantiene en la cima con 156 puntos, pero su abandono en España le permitió a Hamilton recortar una distancia importante. El británico llegó a 115 unidades y ahora quedó a 41 puntos del piloto de Mercedes.
Hamilton rompió la hegemonía de Mercedes en Barcelona
La victoria de Hamilton no fue una más. El británico volvió a subir a lo más alto del podio en la Fórmula 1 y lo hizo vestido de rojo, en una carrera que también significó la primera victoria de Ferrari desde 2024. Además, Mercedes vio cortada una racha de cinco triunfos consecutivos de Kimi Antonelli.
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El podio lo completaron George Russell, con Mercedes, y Lando Norris, con McLaren. De esta manera, Barcelona dejó un 1-2-3 británico histórico y abrió una nueva expectativa en la pelea por el campeonato, justo cuando parecía que Antonelli empezaba a escaparse en la clasificación general.
Así quedó la tabla de pilotos de F1 2026 tras el GP de Barcelona
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos
- George Russell (Mercedes) – 106 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 73 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 12 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de Barcelona?
Para Sergio “Checo” Pérez, el fin de semana volvió a ser complicado. El piloto mexicano largó desde la posición 19 con Cadillac, después de una clasificación difícil en la que marcó 1:17.545.
En carrera, Checo logró avanzar y terminó en el puesto 14, a tres vueltas del ganador. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para entrar en zona de puntos, por lo que el mexicano se mantiene con cero unidades en el campeonato de pilotos.
El dato no es menor para Cadillac, que sigue último en el campeonato de constructores. La escudería estadounidense continúa sin sumar en su temporada de debut, aunque Pérez volvió a quedar por delante de Valtteri Bottas, quien abandonó la carrera en Barcelona.
Así quedó la tabla de constructores de F1 2026
- Mercedes – 262 puntos
- Ferrari – 190 puntos
- McLaren – 141 puntos
- Red Bull Racing – 89 puntos
- Alpine – 60 puntos
- Racing Bulls – 38 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 2 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos
Mercedes sigue como líder del campeonato de constructores, pero Ferrari redujo la diferencia después del triunfo de Hamilton en España. La próxima parada será el Gran Premio de Austria, donde Checo Pérez buscará aprovechar una nueva oportunidad para conseguir sus primeros puntos con Cadillac en la temporada 2026.