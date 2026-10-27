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Así queda la tabla de posiciones de la Liga Femenil MX tras la Jornada 12 del Apertura 2026

Restan dos jornadas por disputarse y ya ha quedado definido un Grupo de la Liga Femenil MX

Liga Femenil BBVA Apertura 2026 Atletico de San Luis vs America
Irene Guerrero celebrates her goal 0-5 of America during the 12th round match between Atletico de San Luis vs (and) America as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at Libertad Financiera (Alfonso Lastras) Stadium, on October 24, 2026 in San Luis Potosi, Mexico.|Fernando Monreal/Fernando Monreal

Escrito por: Francisco Fernández

El torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA MX está llegando a su recta final y este lunes 26 de octubre se disputaron los últimos tres partidos de la Jornada 12 en donde las Bravas de Juárez y las Diablas del Toluca aseguraron su pase a la Liguilla y definieron a los finalistas del Grupo A.

Así van los grupos de la Liga Femenil MX tras la Jornada 12 del Apertura 2026

Grupo A

  1. Rayadas - 31 puntos
  2. Tigres - 29 puntos
  3. Juárez FC - 27 puntos
  4. Toluca - 26 puntos
  5. León - 19 puntos
  6. Santos Laguna - 16 puntos
  7. Cruz Azul - 15 puntos
  8. Atlante - 7 puntos
  9. Querétaro - 6 puntos

Grupo B

  1. América - 31 puntos
  2. Chivas - 27 puntos
  3. Atlético de San Luis - 19 puntos
  4. Pumas - 17 puntos
  5. Atlas - 16 puntos
  6. Pachuca - 13 puntos
  7. Tijuana - 11 puntos
  8. Puebla - 4 puntos
  9. Necaxa - 0 puntos

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Grupo A, definido a falta de dos jornadas de la Liga Femenil MX

El Grupo A del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX ha quedado definido luego de 12 jornadas con las Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca clasificados a la Liguilla y solo será cuestión de definir las posiciones de los equipos.

Por su parte, en el Grupo B están clasificados el América y Chivas, pero aun hay lugar para dos más siendo el Atlética de San Luis y los Pumas mejores ubicados al momento, pero con Atlas y Pachuca también con posibilidades de meterse en la pelea.

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