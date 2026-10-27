Así queda la tabla de posiciones de la Liga Femenil MX tras la Jornada 12 del Apertura 2026

El torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA MX está llegando a su recta final y este lunes 26 de octubre se disputaron los últimos tres partidos de la Jornada 12 en donde las Bravas de Juárez y las Diablas del Toluca aseguraron su pase a la Liguilla y definieron a los finalistas del Grupo A.

Así van los grupos de la Liga Femenil MX tras la Jornada 12 del Apertura 2026

Grupo A



Rayadas - 31 puntos Tigres - 29 puntos Juárez FC - 27 puntos Toluca - 26 puntos León - 19 puntos Santos Laguna - 16 puntos Cruz Azul - 15 puntos Atlante - 7 puntos Querétaro - 6 puntos

Grupo B



América - 31 puntos Chivas - 27 puntos Atlético de San Luis - 19 puntos Pumas - 17 puntos Atlas - 16 puntos Pachuca - 13 puntos Tijuana - 11 puntos Puebla - 4 puntos Necaxa - 0 puntos

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Grupo A, definido a falta de dos jornadas de la Liga Femenil MX

El Grupo A del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX ha quedado definido luego de 12 jornadas con las Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca clasificados a la Liguilla y solo será cuestión de definir las posiciones de los equipos.

Por su parte, en el Grupo B están clasificados el América y Chivas, pero aun hay lugar para dos más siendo el Atlética de San Luis y los Pumas mejores ubicados al momento, pero con Atlas y Pachuca también con posibilidades de meterse en la pelea.

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