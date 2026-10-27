Así queda la tabla de posiciones de la Liga Femenil MX tras la Jornada 12 del Apertura 2026
Restan dos jornadas por disputarse y ya ha quedado definido un Grupo de la Liga Femenil MX
El torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA MX está llegando a su recta final y este lunes 26 de octubre se disputaron los últimos tres partidos de la Jornada 12 en donde las Bravas de Juárez y las Diablas del Toluca aseguraron su pase a la Liguilla y definieron a los finalistas del Grupo A.
Así van los grupos de la Liga Femenil MX tras la Jornada 12 del Apertura 2026
Grupo A
- Rayadas - 31 puntos
- Tigres - 29 puntos
- Juárez FC - 27 puntos
- Toluca - 26 puntos
- León - 19 puntos
- Santos Laguna - 16 puntos
- Cruz Azul - 15 puntos
- Atlante - 7 puntos
- Querétaro - 6 puntos
Grupo B
- América - 31 puntos
- Chivas - 27 puntos
- Atlético de San Luis - 19 puntos
- Pumas - 17 puntos
- Atlas - 16 puntos
- Pachuca - 13 puntos
- Tijuana - 11 puntos
- Puebla - 4 puntos
- Necaxa - 0 puntos
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Grupo A, definido a falta de dos jornadas de la Liga Femenil MX
El Grupo A del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX ha quedado definido luego de 12 jornadas con las Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca clasificados a la Liguilla y solo será cuestión de definir las posiciones de los equipos.
Por su parte, en el Grupo B están clasificados el América y Chivas, pero aun hay lugar para dos más siendo el Atlética de San Luis y los Pumas mejores ubicados al momento, pero con Atlas y Pachuca también con posibilidades de meterse en la pelea.
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