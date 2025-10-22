¡DE LOCOS! El equipo del futbol mexicano que solo tiene UNA derrota en sus últimos 25 partidos

Tampico Madero atraviesa un momento notable: sólo ha perdido uno de sus últimos 25 partidos, una racha que confirma a la Jaiba Brava como uno de los equipos más regulares de la Liga de Expansión en la temporada. Esa secuencia incluye triunfos y empates que han mantenido al equipo en la pelea por los primeros puestos de la tabla y le han dado una base de confianza de cara a la recta final del Apertura 2025.

¿Quién es el goleador del Tampico Madero en la Liga de Expansión?

La solidez del conjunto jaibo no es casualidad: el equipo ha mostrado equilibrio entre una defensa compacta y variantes ofensivas eficientes en transición, además de conseguir resultados importantes tanto de local como a domicilio en las últimas semanas. Esa consistencia se refleja en la clasificación y en las estadísticas individuales con atacantes como Eduardo Pérez con números relevantes en el conteo de goles con 8, los cuales han ampliado las opciones del entrenador para rotar sin perder competitividad.

Para el cuerpo técnico y la directiva, la racha sirve como argumento para pelear por el objetivo principal del semestre, llegar con confianza a la fase final. Mantener la disciplina táctica y la capacidad para resolver partidos cerrados será clave ahora que se aproximan jornadas decisivas; cualquier tropiezo se vuelve más caro en la tabla conforme se acerca el cierre del torneo.

¿Cuáles son los próximos partidos del Tampico Madero?

Respecto a lo que le falta por disputar en el Apertura 2025, el calendario oficial marca los siguientes compromisos pendientes para la Jaiba Brava:

23 de octubre/ Venados FC vs Tampico Madero.

1 de noviembre/ Tampico Madero vs Alebrijes de Oaxaca.

8 de noviembre / Atlético Morelia vs Tampico Madero.

Esos partidos definirán si Tampico Madero mantiene su escalada en la clasificación o si deberá afrontar la repesca: enfrentará rivales con asperezas distintas (desde equipos que pelean arriba hasta otros que buscan consolidarse), por lo que el manejo del plantel y la lectura de cada rival serán determinantes en las últimas fechas.

