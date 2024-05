¿El trabajo del Tano Ortiz depende de lo que pase con Cruz Azul?

Monterrey regresa a las semifinales de la Liga BBVA MX, tras vencer en Cuartos de Final a Tigres, esta instancia ha sido la más complicada para el técnico Fernando ‘Tano’ Ortiz, pues desde que dirige a equipos mexicanos a sido eliminado en 5 ocasiones en la antesala de la gran Final, tres con América y lleva dos con Rayados, pero en torneos internacionales; Leagues Cup y Champions Cup.

Desde que Monterrey llegó a la liguilla y se dieron cuenta que el rival en turno era Tigres, el cuerpo técnico de Rayados, preguntó a la Directiva de Monterrey si su permanencia en el plantel dependía del pase a semifinales, donde personas cercanas relatan para Azteca Deportes que los dirigentes mostraron apoyo al proyecto, sin importar los resultados.

La victoria ante Tigres, ¿una vida más?

Se logró superar al acérrimo rival en una liguilla después de ocho años, por lo que Fernando ‘Tano’ Ortiz, recibe una nueva oportunidad en Semifinales y trata de evitar cuestionarse que pasaría en su carrera si llega a ser eliminado nuevamente.

“Trato de no permitirme pensar más allá de lo que pueda suceder el día de mañana y en la serie. Si es algo que ronda en mi cabeza, sí, pero no me quito la ilusión de trabajar y seguir intentando y buscando poder llegar a una Final. Siempre son nuevas oportunidades. Si se llegara a dar, bienvenido sea. Y si no llegara a dar, me levantaré, pensaré, analizaré y lo volveré a intentar en el momento que tenga la posibilidad de intentarlo”.

La mala experiencia que posee el Tano Ortiz

El perder las semifinales ante Chivas con América le costó el trabajo con el cuadro de Coapa.

“Sí, ahora corremos con una desventaja a la hora de que suceda un empate, pero estar tranquilo que en casa tenemos que hacer un buen partido y poder sacar una diferencia. Lo personal, yo estoy bien, estoy tranquilo en el sentido de que es una oportunidad más que se presenta y tomarla con tal responsabilidad como se merece”.

