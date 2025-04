La ‘Tarjeta Lamazón': el gran aporte de Don Lama a las funciones de Box Azteca

Las veladas de Box Azteca, siempre han sido acompañados con un concepto especial que es la Tarjeta de Don Lama, una forma en la que Eduardo Lamazón, califica round a round las peleas e informa a la audiencia puntualmente su visión como experto de las peleas en turno.

Aderezado con su clásica y popular forma, en la que expresa: ‘10 puntos para’ y el puntaje del oponente, es uno de los momentos de más emoción en las transmisiones.

Don Lama cumple 50 años de trayectoria en los medios de comunicación, y tendrá este sábado 5 de abril, su gran celebración en la que se reconoce no solo el tiempo, sino la gran forma en la que ha entrado en los hogares, donde ha trabajado y su visión del deporte de los puños.

Rodolfo Vargas, describe la Tarjeta de Don Lama como el motivo de éxito de Box Azteca

“La piedra angular del Box Azteca Team es Don Lama; el éxito indudablemente de nuestras transmisiones ha girado en torno a su tarjeta, que generan polémica dentro de la transmisión”.

Julio César Chávez, reconoce el gran éxito e importancia de Don Lama con su tarjeta

“Si tú le dices a Don Lama, cuántas peleas de campeonato del mundo lleva o peleas narradas, pues yo creo que ni él sabe, deben ser miles. Él sabe mucho de boxeo. Y como todos, pues a veces se equivoca no, no es perfecto y es ahí donde meto la cizaña.

Es muy acertado y solo lo hago para molestarlo en buena onda”

Tarjeta de Don Lama, ayuda al espectador a entender el rumbo de una pelea, de acuerdo a Rafa Ayala

“La tarjeta de Don Lama no es oficial, hablando para efectos de la pelea, pero si es una forma adecuada de guiar al aficionado que no tenga dudas y saber cómo se califica, entonces luego entra otro criterio, puedes estar o no de acuerdo, pero es un estimado de cómo va una tarjeta”

Seis datos sobre la carrera de Eduardo Lamazón, que debes saber en el aniversario 50 de su carrera en los medios

A los 15 años comenzó a hacer archivos y reportes de boxeo

En 1974, hizo su primera narración de una pelea de boxeo en radio

José Sulaimán lo nombró a los 23 años, Secretario Ejecutivo del CMB

Trabajó por 24 años en el CMB

En 1980 fue comisionado de la pelea Muhammad Ali

Trabajó en la ONU como representante del CMB en el comité Antiapartheid con Nelson Mandela



¿Dónde, cuándo y cómo ver el homenaje a Don Lama?

Don Lama tendrá su homenaje, el sábado 5 de abril dentro de TV Azteca, con una gran función en la que se enfrentarán