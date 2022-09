Tata Martino se considera el enemigo público número uno en México

La Selección Mexicana cayó 1-0 en el partido amistoso ante Paraguay que se llevó a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con lo que se mantuvieron los malos resultados durante este 2021, pero una de las buenas noticias para el Tata Martino es que el funcionamiento del equipo en el primer tiempo fue bueno.

Sin embargo, las críticas hacia el estratega argentino no cesan y en la conferencia de prensa posterior al encuentro, respondió a estos comentarios.

“No solamente (soy) el enemigo público, sino el enemigo público número uno. La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran como soy como persona, seguramente no me pasaría. La gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores”, declaró el timonel de la selección azteca.

Martino destacó la actuación del equipo durante la primera mitad en la que se generaron muchas llegadas, pero la contundencia fue un factor clave.

“Hoy hicimos muy buen partido. Carlos Rodríguez fue el mejor en el primer tiempo. Me voy reconfortado y tranquilo. Los jugadores están listos. Ojalá puedan sostenerse. El equipo tuvo una fluidez hasta el gol de Paraguay porque cada vez los jugadores tienen que defender al entrenador y no es bueno, de por sí es difícil ser jugador y tienen que salir a defender al entrenador, no pueden”.

Tata Martino, tiene casi la mitad de la convocatoria para Qatar 2022

Después de este encuentro en el que la Selección Mexicana estuvo conformada por elementos de la Liga MX, el Tata Martino reveló el porcentaje de jugadores que tiene definido para el Mundial de Qatar 2022.

“Hoy tenemos un 40-50% de los que podrían ir a la Copa del Mundo y me quedo tranquilo porque los vi bien, están listos para el Mundial”

Tata Martino habla sobre la salida de Diego Aguirre de Cruz Azul

Por último, el estratega argentino hizo referencia a la salida de Diego Aguirre de Cruz Azul, al considerar que un sector se alegra de los fracasos de los técnicos.

“Siempre entre la gente de futbol hay códigos, las cosas se dicen en otros términos, se tiene más cuidado, sobre todo entrenadores y jugadores de futbol, evidentemente no pasa, no sólo conmigo. Hay colegas que han trabajado en México, me tocó ver de fuera los partidos de Cruz Azul, a veces parecía que estaban contentos de que Diego (Aguirre) se fuera al cuarto o quinto partido, no tengo la posibilidad de modificarlo, esperamos que el equipo tenga el reconocimiento por jugar bien”.