Los 9 tatuajes más atrevidos que aficionados se han hecho sobre el Club América

El Club América es uno de los equipos más populares de México, por lo que cuenta con millones de aficionados no solo dentro del territorio nacional, sino que también en el exterior. Es normal que los fanáticos más fieles del combinado azulcrema se realicen tatuajes para llevar su fanatismo en la piel. No obstante, algunos diseños son arriesgados y no todo el mundo pueden llevarlos.

En esta ocasión, te mostraremos 9 tatuajes que resultan ser muy atrevidos y no cualquier aficionado del América podría hacerse. Algunos de ellos destacan por ser muy detallados y realmente grandes, mientras que otros son polémicos debido a la propuesta que ofrecen. También puedes conocer 7 diseños de uñas inspiradas en el América.

9 tatuajes del América que son atrevidos, pero originales

1. Escudo gigante en la espalda

Escudo gigante en la espalda|Crédito: Pinterest

Se trata del escudo del América en la parte superior de la espalda, de un tamaño notable. El mismo está hecho a color y tiene la siguiente leyenda: “Tan grande es mi pasión como eterna tu existencia”. Solo los más fanáticos están dispuestos a plasmarlo en su piel.

2. Escudo del América junto al escudo del Real Madrid

Escudo del América junto al escudo del Real Madrid|Crédito: Pinterest

Uno de los más polémicos de la lista. Un aficionado unió el escudo del América con el escudo del Real Madrid, dando a entender que la grandeza de ambos equipos es comparable y están a la misma altura. Arriesgado, pero perfecto para los fanáticos más marcados.

3. Provocación a rivales

Provocación a rivales|Crédito: Pinterest

Este tatuaje es para los más provocadores. Se trata del escudo del América con un efecto de como si estuviese inmerso en la piel. Sin embargo, lo que más destaca aquí es su leyenda: “Odiame más”, a modo de provocación a los rivales.

4. Tres copas

Tres copas|Crédito: Pinterest

En este caso, hablamos del escudo más antiguo del América. Sin embargo, el tatuaje de este aficionado fue criticado en redes sociales por su calidad, donde muchos aseguran que podría ser más estético.

5. Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco|Crédito: Pinterest

Cuauhtémoc Blanco fue uno de los ídolos más queridos del América, pero no cualquiera se atreve a plasmar al mexicano en su piel. Este fanático de las Águilas fue tendencia con un diseño peculiar.

6. Águila y escudo del América

Águila y escudo del América|Crédito: Pinterest

Realizado en el antebrazo, este tatuaje fue criticado en redes sociales por el diseño del águila, el cual fue catalogado como chistoso. ¿Te animarías a tatuarte este diseño?

7. Pectoral cubierto del América

Pectoral cubierto del América|Crédito: Pinterest

Este diseño está bien realizado, destacando el escudo del América en el medio de una calavera con una corona y la memorable águila. Sin embargo, no cualquiera está dispuesto a hacerse este tatuaje debido a su tamaño: ocupa prácticamente todo el pectoral.

8. Águila sosteniendo el escudo del América

Águila sosteniendo el escudo del América|Crédito: Pinterest

Escudo de tamaño medio, donde un águila está sosteniendo el escudo del América junto a un balón de futbol.

9. Águila gigante junto al escudo del América en el brazo

Águila gigante junto al escudo del América en el brazo|Crédito: Pinterest

Un tatuaje detallado que solo los fanáticos más grandes del América se animarían a realizarse. Se trata del escudo, junto a un águila gigante que ocupa gran parte de la zona superior del brazo.

