7 diseños de uñas inspiradas en el Club América que pueden ir en cualquier forma: se ven lindas en cortas o largas

Club América suma 2 victorias al hilo luego de un terrible comienzo del Clausura 2026 al no poder ganar ni marcar en las primeras 3 jornadas, algo que no sucedía desde hacía 55 años, pero que puede replicar la hazaña con la obtención de un título . Por lo anterior, es momento de sacar las uñas inspiradas en club que pueden ir en cualquier forma.

Esta manicura es completamente diferente a la de los 8 modelos con iconos de las Águilas , ya que en esta ocasión los 7 diseños son referentes a los diferentes tipos de uñas que puedes adaptarlas en tu equipo favorito. Ello, con la finalidad de demostrar tu pasión a los colores azulcremas y asistir a sus partidos con un distintivo a las demás.

Los mejores diseños de uñas del Club América en cualquier forma

1. Almendradas: Uno de los estilos que ha tomado gran relevancia en los últimos años y que hace ver a toda mujer elegante y que más sin son con los colores azulcremas.

2. Cuadradas: Un tipo de uñas demasiado clásico no podía faltar en estos 7 diseños. ¿Cómo se vería con el escudo del América?

3. Coffin: Un estilo sumamente extravagante que le iría muy bien a las aficionadas del América. También se le conoce como ataúd.

4: Ovaladas: Es un estilo de uñas muy clásico que son ideales para las mujeres que no les gustan los modelos tan largos.

5. Stiletto: Son uñas alargadas y puntiagudas. Uno de sus puntos en contra es que son sumamente frágiles, por lo que deberá evitar unirte a la “barra brava” si optas por esta elección.

6. Redondas: Es uno de los modelos más elegantes y utilizados por las mujeres con manos pequeñas y dedos cortos.

7. Al natural: Uno de los diseños más minimalistas, pues solo basta con limar, poner el esmalte del color de tu elección y algo referente al Club América.