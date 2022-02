Team Aze pierde el invicto ante Rainbow7 en la Semana 2 de la LLA

La Semana 2 de la LLA está en marcha. La Liga Latinoamérica regresa junto al Casto de Leyenda y durante el día 4 de actividades, hubo grandes emociones en la Grieta del Invocador.

El primer encuentro del día estuvo a cargo de Isurus frente a XTEN Esports. La Bot Army logró salir de la mala racha y consiguió su primera victoria en la clasificación ante la escuadra del Tiburón, la cual registra dos derrotas.

¡Victoria para la #BotArmy!🤖



— AztecaEsports (@TVAztecaEsports) February 5, 2022

Posteriormente, Estral Esports se midió ante All Knights. Los Faraones lograron reponerse tras la derrota del día 3 ante Infinity y colocaron el tercer juego perdido para los Caballeros; que no logran encontrar el rumbo. El conjunto de All Knights conformado por Skeeto, Hoglet, Kiefer, Pancake y Luci aún no conoce la victoria en el Apertura 2022 de la Liga Latinoamérica de League of Legends.

El tercer compromiso tenía reservado un duelo de alto calibre. Team Aze y Rainbow7, equipos que llegaban con paso perfecto tras la primera semana, chocaron en el campo de batalla. Con un Oddie que se coronó como el MVP de la partida tras un gran desempeño, el equipo del arcoíris sumó su tercer triunfo y terminó con el invicto del cuadro del naipe.

— AztecaEsports (@TVAztecaEsports) February 5, 2022

Finalmente, Globant Emerald Team cerró la actividad del Día 4 enfrentando a Infinity. El equipo del infinito salió victorioso y empató a Rainbow7 en lo más alto de la clasificación con tres victorias.

Calendario del Día 5 en la LLA

Las acciones del Día 5 en la Liga Latinoamérica las podrás vivir por Azteca Esports. El próximo domingo 6 de febrero hay cuatro duelos programados:

Team Aze abrirá la jornada ante Globant Emerald Team en punto de las 14:00 horas. Posteriormente, XTEN Esports se medirá a Infinity.

La tercera partida estará a cargo de All Knights frente a Isurus Gaming y los duelos en la Grieta del Invocador los cerrará Estral Esports contra Rainbow7.

