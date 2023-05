‘Tecatito’ Corona sigue descartado para jugar con el Sevilla

Jesús Corona sigue viviendo momentos de incertidumbre en Sevilla. El jugador mexicano fue convocado para el juego de la Fecha 30, encuentro en el que el equipo de los ‘Nervionenses’ recibe al Villarreal, pero ‘Tecatito’ tiene complicado el poder tener minutos de juego.

“Tecatito tiene complicado jugar. Está en convocatoria pero este sábado no se ha entrenado. El viernes ya no lo hizo por un malestar en el estómago. Viene en la convocatoria porque convocas a todos los que se puedan sentar en el banquillo, pero no va a competir. Le puede tocar a los que han tenido menos minutos o igual no, pero los que están, que ayuden de verdad”, dijo el entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar en conferencia de prensa.

Y es que el futbolista de 30 años de edad no ha visto actividad con el equipo de LaLiga desde el pasado 12 de agosto de 2022, pues una fractura fue causa de su baja, la cual, fue impedimento para que ‘Tecatito’ disputara la Copa del Mundo de Qatar 2022.

‘Tecatito’ Corona entrena pero no juega con Sevilla

Luego de ser operado, el mexicano ha vuelto a los entrenamientos con la escuadra Blanquirroja, no obstante, no ha sido requerido, por lo que se ha quedado en la banca. En la Temporada 2022/23, Jesús Corona tiene un registro de 63 minutos disputados en el encuentro ante el Osasuna, mismo en el que tuvo que abandonar el terreno de juego a causa de la fractura.

De momento, el Sevilla se encuentra en el lugar 13 de la tabla de LaLiga con 35 puntos, resultado de nueve victorias, ocho empates y 12 derrotas en 29 partidos jugados.

En su primera campaña con el Sevilla, la Temporada 2021/22, el mexicano tuvo una marca de 1,160 minutos de actividad en la Liga de España disputando 18 partidos de los cuales, en 12 ocasiones fue titular.

