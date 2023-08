DT de Sevilla revela problemas en el estado físico de Jesús ‘Tecatito’ Corona

Recientemente, José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla, dio detalles del estado de salud de Jesús ‘Tecatito’ Corona, futbolista mexicano de 30 años de edad, donde aseguró que aún no se ha recuperado de la lesión que lo alejó de las canchas durante gran parte de la campaña anterior.

Por una lesión en el tobillo, la regularidad ha sido de altibajos para Jesús ‘Tecatito’ Corona en el Sevilla, actual campeón de la UEFA Europa League; el entrenador del conjunto andaluz no descartó su salida del club ante la situación financiera que vive la institución.

Las palabras de José Luis Mendilibar sobre el estado físico de Jesús ‘Tecatito’ Corona

“‘Tecatito’ (Corona) es un jugador excepcional técnicamente, puede ser el mejor o de los mejores de la plantilla. Llegué (al banquillo de Sevilla) y estaba arrastrando una lesión. No termina de recuperarse, no ha podido entrenar con el grupo por el tobillo”, fueron las palabras de José Luis Mendilibar, entrenador del futbolista mexicano en el Sevilla.

El jugador mexicano formado en Rayados se perdió la mayor parte de la campaña anterior por lesión; incluso, no fue considerado por Gerardo ‘Tata’ Martino y la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Entrenador del Sevilla no descarta la salida de Jesús ‘Tecatito’ Corona

“Es una lesión que le quita la continuidad. Nos gustaría mucho que pudiera quedarse con nosotros, que nos pudiera dar todo lo que tiene. Primero porque técnicamente es excepcional y si físicamente pudiera tener el tono. Como dice el club, estamos todos en venta. No solo ‘Tecatito’ (Corona)”, detalló el entrenador del conjunto andaluz donde no descarta la salida del ex Porto y ex Twente en el futbol europeo.

¿Cuál es el valor de Jesús ‘Tecatito’ Corona?

Ante una eventual salida del conjunto andaluz, Jesús ‘Tecatito’ Corona tiene una valuación de 8 millones de euros, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt; además, con relación al mismo sitio, tiene contrato hasta junio de 2025 con Sevilla, equipo que juega en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Anteriormente, en su paso de Portugal a España, generó un movimiento de 3 millones de euros.