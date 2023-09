Me arriesgué ir a Europa que me dejó mucha experiencia: Tecatito Corona

Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona fue presentado en el estadio del Monterrey ante decenas de aficionados que se dieron cita para vitorearlo como el nuevo refuerzo de los Rayados para este Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

Tecatito, que regresa al equipo donde debutó en el futbol profesional, declaró, “Estoy muy bien, vengo a mostrar mi mejor nivel, tal como el que tuve en el Porto y el Sevilla”.

“Tuve una lesión complicada de la que no me pude recuperar. Con Sevilla venía muy bien, desgraciadamente vino esa lesión, pero hoy ya estoy listo para volver al nivel que tenía”, adjuntó el mexicano que no pudo estar en la Copa del Mundo de Qatar 2023 con la Selección Azteca por una fuerte lesión.

‘Tecatito’ Corona afirmó que con 30 años regresa al futbol mexicano con la ventaja que da haber estado una década en el futbol de más alto nivel.

‘Tecatito’ Corona, 10 años en el futbol de Europa

“Llevo 10 años fuera, me fui muy joven a Europa, me arriesgué a tener ese sueño que me dejó mucha experiencia. Regreso con un gran roce internacional, eso no cualquiera lo consigue. Sé tomar mejores decisiones, aprendí todo eso en Europa”, señaló el exjugador del Sevilla.

El exdelantero del Porto se mostró satisfecho de regresar al equipo que le abrió las puertas al profesionalismo, con el que ganó un título de la Liga BBVA MX y tres Ligas de Campeones de la Concacaf.

“Estoy muy feliz de volver a casa. Tenía un par de años queriendo volver. Me siento con muchas más ganas de seguir triunfando como lo hice en Europa. Quiero ganar en Monterrey muchas cosas, no soy de hablar mucho, prefiero demostrarlo en la cancha”, finalizó el futbolista mexicano.

El nacido en la ciudad de Hermosillo Sonora, debutó en el equipo de Monterrey en el año de 2010 y emigró al futbol europeo en 2013 contratado por el club FC Twente de la liga Eredivisie neerlandesa.