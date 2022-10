‘Tecatito’ Corona seguirá su recuperación en España rumbo a Qatar 2022

A menos de 40 días de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el proceso de recuperación de Jesús Corona sigue siendo una incógnita. El ‘Tecatito’ sufre una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo desde el pasado 18 de agosto y su presencia en el Mundial aún no se encuentra descartada.

El entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, tiene contemplado al jugador del Sevilla, quien va a seguir con la rehabilitación en su club y y en nuestro país como se había dicho.

“No tengo comunicación sobre eso. Creo que ‘Tecatito’ es un jugador del Sevilla y que el área médica será responsable de la evolución de ‘Tecatito’.

“Si el área médica decide que el jugador va a estar mejor cuidado en su selección, lo determinará el área médica y con el club, que es dueño del jugador. Nosotros hoy no podemos contar con él por su lesión, pero lo que pase de cara al futuro del jugador, tendrá que ver con áreas que no me competen porque todavía el jugador no está en mis manos”, dijo el entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, en conferencia de prensa.

‘Tecatito’ podría volver a la actividad para el Mundial

El futbolista mexicano que milita en el Sevilla, podría regresar exactamente para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Jesús Manuel Corona fue parte de las eliminatorias de Concacaf y su último juego con el equipo del ‘Tata’ Martino fue el pasado 31 de marzo, cuando México tuvo como rival a El Salvador.

En la Temporada 2022/23 con el Sevilla, el ‘Tecatito’ únicamente ha disputado un encuentro con el cuadro andaluz, teniendo actividad por 63 minutos frente al Osasuna el 12 de agosto.

