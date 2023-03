Técnico de Atlas deja su continuidad en manos de la directiva

Los Rojinegros del Atlas cayeron por goleada (4-1) en su visita a Honduras en la ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf frente al Olimpia.

Las palabras del técnico de Atlas

Tras la goleada y tener un pie fuera de su primera participación en la liga de campeones de la zona el técnico del Atlas , Benjamín Mora dejó su continuidad en manos de la directiva y por ahora piensa en revertir la situación y buscar los tres puntos en el duelo del fin de semana ante León, correspondiente a la fecha 11 del Clausura 2023.

“No hemos tocado el tema, la directiva sabe lo que tiene en la mente, yo me dedico a trabajar. Las enseñanzas, cada partido te da enseñanzas y pensar en lo que podemos hacer para el partido de vuelta, y mañana pensar amaneciendo en el partido de liga vs León, no hay de otra que ir a ganarlo”, comentó el entrenador del Atlas tras el partido en San Pedro Sula.

Por otro lado, Mora aseguró que la llave sigue abierta, aunque no sin antes reconocer el triunfo del conjunto hondureño.

“Impresionado pues no, en realidad fue un partido de fútbol que no se nos dio, se dio a favor de Olimpia, nosotros no hicimos un buen trabajo y merecido resultado para Olimpia. No esperábamos este resultado, la llave está abierta si ellos pudieron hacerlo en su casa no veo porque nosotros no podemos hacerlo, queda el 50 por ciento de la serie”.

Atlas jugará en la Liga BBVA MX el fin de semana ante León y el próximo martes recibirá al Olimpia en el Estadio Jalisco en la vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.