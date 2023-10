Juárez vs Pachuca ver gratis en vivo Liga BBVA MX | Apertura 2023

Este viernes 20 de octubre de 2023, regresa la actividad del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX luego del parón de fecha FIFA que se tuvo. Regresa con la Jornada 13 y hay tres partidos en el día, los cuales son: Atlas vs Mazatlán, Juárez vs Pachuca y Puebla vs Chivas.

Uno de los partidos más llamativos del día es el de Juárez vs Pachuca que se va a disputar en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el conjunto de Juárez llega en décima posición con 15 puntos y Pachuca llega en quinceavo con 12 puntos conseguidos.

Reto de salvación Semana 4 | DBUT FC

Te puede interesar: Semana de Clásico Regio y Tapatío en la Liga BBVA MX Femenil

¿Dónde ver Juárez vs Pachuca EN VIVO?

El partido lo podrás ver EN VIVO y totalmente gratis a través de Azteca Siete, Página Web y app de Azteca Deportes. En la transmisión estarán: Eduardo Ruíz, Luis Roberto Alves Zague, Antonio Rosique, Carlos Guerrero, Francisco Chacon y Álvaro López Sordo.

Te puede interesar: ¡No es el América! Mohamed revela cuál es el equipo más grande que ha dirigido