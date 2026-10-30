Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY viernes 30 de octubre

Un fin de semana más ha comenzado y, con él, la posibilidad para que millones de personas alrededor del mundo disfruten de una nueva jornada correspondiente a la temporada 2026 de la NBA, la cual ha superado las expectativas pese a ser el inicio de la campaña.

Los playoffs de la NBA

Será durante este viernes 30 de octubre cuando los amantes de la NBA puedan disfrutar de un total de diez compromisos, mismos que se llevarán a lo largo del día y que enfrentarán a lo mejor de la cartelera actual. Por tal motivo, aquí conocerás los horarios para la República Mexicana.

¿Qué partidos presentará la NBA hoy viernes 30 de octubre?

Wizards vs Hornets | 5 de la tarde.

76ers vs Knicks | 5:30 de la tarde.

Celtics vs Bulls | 5:30 de la tarde.

Raptors vs Magics | 5:30 de la tarde.

Nets vs Pistons | 6 de la tarde.

🗣️ DAYGOOOOOO‼️ Right on target, Kobe! 🎯 https://t.co/ZAwZbyqxxy — LA Clippers (@LAClippers) October 29, 2026

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Timberwolves vs Clippers | 6 de la tarde.

Mavericks vs Rockets | 6 de la tarde.

Heat vs Pacers | 6 de la tarde.

Suns vs Nuggets | 8 de la noche.

Warriors vs Lakers | 8 de la noche.

¿Quién es el mejor equipo de la NBA en este inicio de la temporada 2026?

Después de haberse disputado los primeros compromisos correspondientes a la temporada 2026 de la NBA, vale decir que algunos equipos han sobresalido en el campo no solo por la cantidad de victorias que han sumado, sino también por el estilo de juego que han demostrado.

Entre los más destacados aparecen los Rockets, los Thunders y los Grizzlies, mismos que dominan a plenitud la Conferencia Oeste. En la Zona Este, por su parte, son los Pistons quienes han impresionado a propios y extraños con la forma en cómo han disputado sus respectivos juegos.