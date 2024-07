Tenis: Esto le ocurrió a Roger Federer en el concierto de Taylor Swift

Es la cantante del momento, es la más popular en todo el mundo, con The Eras Tour rompe muchas marcas en el mundo de la música, Taylor Swift se presentó en Zúrich, Suiza, y durante su presentación estuvo el ex tenista Roger Federer, con el que se tomó una fotografía.

Taylor Swift ya realizó su show en The Eras Tour más de 100 veces y ha recorrido prácticamente todo el mundo. Millones de personas no se quieren perder ese concierto de la cantante de Pensilvania. Las celebridades se hacen presente en cada uno de los conciertos y ahora tocó turno a la leyenda del deporte blanco, Roger Federer.

El exnúmero uno del tenis, demostró que es fan de Taylor, además de acudir al concierto en Zúrich con toda su familia, el ex tenista intercambió los famosos Friendship bracelets, tan populares entre los fans de la cantante estadounidense.

Durante la noche del martes, Taylor Swift, tuvo la primera de sus dos presentaciones en la ciudad de Zúrich y Federer asistió a la zona VIP, ahí se le vio acompañado de sus familiares y de varios amigos del famoso tenista suizo.

Durante el concierto, Roger Federer cantó y bailó con la mayoría de las canciones de Taylor Swift, en un video que se viralizó en las redes sociales se ve al tenista cuando intercambia varios Friendship bracelets (brazaletes de la amistad) con otros fans.

El intercambio de los brazaletes ya es una especie de ritual durante todos los conciertos de la cantante norteamericana, mismo que surgió a partir de su éxito “You’re on Your Own, Kid”, que se incluye en el álbum Midnights, que se lanzó al mercado en 2022.

Federer compartió fotos del concierto

El propio Roger Federer subió varias stories en su cuenta de Instagram, en una foto se ve con varios de los brazaletes que recibió durante el concierto. El ex tenista suizo acudió al evento musical junto a su esposa Mirka y sus hijos, Myla, Charlene, Leo y Lenny.

🤩📝 La leyenda del tenis, Su Majestad Roger Federer, fue con su esposa Mirka y sus cuatro hijos a ver el recital de Taylor Swift en Zúrich, la capital de su tierra natal, en la gira de la cantante de "The Eras Tour".. pic.twitter.com/DgxWCuuuJl — MDZ Online (@mdzol) July 10, 2024

Federer vio el concierto desde la zona más exclusiva, el área VIP y después tuvo acceso al backstage y pudo saludar a Taylor Swift y aprovechó el encuentro para tomarse una foto junto a la popular cantante, nacida en Pensilvania, Estados Unidos. Esa imagen también la compartió en sus redes sociales.