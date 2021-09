Leylah Fernández, la hija de un exfutbolista que brilla en el US Open

Leylah Fernández de 19 años, completó su marcha triunfal a su primera final del US Open y de un Grand Slam al vencer a la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda favorita. Venía de eliminar a la quinta cabeza de serie la ucraniana Elina Svitolina en cuartos de final y en octavos a la alemana Angelique Kerber, decimosexta favorita y campeona del Abierto de Estados Unidos en el 2016.

Lo que pocos saben es que la joven canadiense que sorprende al tenis mundial, es hija de Jorge Fernández, de nacionalidad ecuatoriana que fue futbolista profesional en su país, y de Irene Exevea, canadiense de origen filipino. Nacida en la ciudad de Montreal, la joven habla fluido tres idiomas -inglés, francés y español- y hace un par de años, en 2019 se quedó con el título junior en Roland Garros.

Mientras Leylah Fernandez pasaba rondas en este US Open, su padre quien es también su entrenador, seguía sus pasos emocionado desde la distancia. En una situación normal debería estar acompañando a Leylah desde el inicio del torneo, pero cuando se les cruza una superstición en el camino todo cambia.

“El año pasado fui a verle la final de Acapulco y perdió; si pierde esta vez no será por mi culpa”, contó el ecuatoriano.

Jorge Fernández imaginó a su hija llegando a una final de Grand Slam

“Honestamente, no me gustaría que sonara arrogante, pero esto es algo que ya imaginé el año pasado. En 2020 pensé que nos iba a pasar algo grande, Leylah ya estaba en un ritmo muy sólido, hizo final en Acapulco y cuartos de final en Monterrey, pero llegó la pandemia y nos frenó. No digo que esperara verla en la final de un Grand Slam, pero verla 5-1 arriba en el primer set ante Kvitova en Roland Garros me dio qué pensar”, comentó el padre de Leylah.

Este sábado, Emma Raducanu y Leylah Annie Fernandez, con apenas 18 y 19 años de edad, respectivamente, harán historia al convertirse, una de ellas, en campeona del Abierto de los Estados Unidos.