“En cuestión de talento, Nadal y Djokovic no están ni cerca de Federer”

Nick Kyrgios es conocido como el chico malo del tenis, en esta nueva oportunidad no se mordió la lengua y habló de varios temas, primero sobre las criticas que ha recibido por parte del número 1 del mundo, Novak Djokovic:

“Me resultaron extraños, leo sus comentarios y dice que no me respeta fuera de la pista. Pensé que tendría sentido que dijese que no me respeta dentro de la pista, porque comprendo que no esté de acuerdo con muchas de mis payasadas del pasado. Cuando nos hemos enfrentado en un partido creo que me he comportado bien con él” afirmó el australiano.











Además, se animó a comparar a los tenistas que conforman el Big-3:

“Todos son grandes, cada uno a su manera. Creo que no hemos visto a nadie tan dominante en su época como Djokovic, creo que consiguió una racha de en torno a 60 partidos seguidos o algo así, lo que es una locura. Bajo mi punto de vista, creo que Roger es el tenista más grande de todos los tiempos. Por su repertorio, la forma en la que juega a este deporte, es algo puro. Creo que en cuestión de talento, Nadal y Djokovic no están ni cerca de Roger” comentó Kyrgios.

Federer, el mejor de la historia para Kyrgios

Finalmente, elogió al que para él es el mejor tenista de la historia, Roger Federer:

“Roger me ha despedazado un par de veces, te hace sentir que eres muy malo jugando al tenis. Camina, mueve la cabeza, y siento que no sé ni qué hago en la pista. Para mí, es el más grande. Pero bueno, no hay más que ver lo que está haciendo Novak ahora, le estoy viendo jugar contra Chardy y Chardy ni siquiera se cree que pueda ganar. Cuando alcanzas ese estatus, es porque eres muy muy bueno”.

Cabe resaltar que en esta nueva edición del Abierto de Australia, Rafa Nadal podría alcanzar la cifra récord de Roger Federer de 20 Grand Slams, si termina levantando el título.