VIDEO: La terrible lesión de Kyrie Irving en la NBA y el tiempo que estaría de baja con Dallas Mavericks

El pasado lunes 3 de marzo del 2025, el basquetbolista Kyrie Irving salió lesionado del juego entre Dallas Mavericks vs Sacramento Kings que se disputó en el American Airlines Center.

La lesión de Kyrie fue en el primer cuarto del encuentro, faltando dos minutos para terminar cuarto. El base al intentar atacar, se llevó un fuerte choque de rodilla y al intentar dar el siguiente paso, su rodilla terminó yéndose para atrás, lo que provocó que terminara en el piso.

I don’t like the way his left knee buckles and hyperextends

Irving recibió atención medica pero no pudo continuar en el encuentro. En la jugada los árbitros marcaron falta, por lo que antes de que Kyrie abandonara el encuentro, cojeando de forma evidente y ayudado por sus compañeros, lanzó los dos tiros libres que terminó convirtiendo. Dejando una imagen similar a la de Kobe Bryant en 2013, que se rompió el tendón de Aquiles pero acudió a la línea de personal antes de dejar la pista.

A moment of pure determination for Kyrie Irving.

After suffering an injury, Kyrie was helped to the line to take his free throws before exiting the game.

