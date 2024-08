Medallista italiano duerme EN LA CALLE durante los Juegos Olímpicos

Ganar una medalla de oro no te garantiza un lugar cómodo para dormir como le ocurrió al nadador italiano Thomas Ceccon que ganó la medalla de oro en la prueba de los 100 metros dorso en los Juegos Olímpicos de París 2024 y quien fue visto durmiendo en una banca en el exterior

El italiano fue descubierto por el remero saudí Husein Alireza durmiendo en el césped, debajo de una banca en los terrenos de la Villa Olímpica con su mochila y una toalla sobre la que se recostó y compartió el video en sus redes sociales. Aun no está claro si la grabación fue hecha antes o después de que Ceccon conquistara la medalla de oro.

medallista italiano duerme en una banca a la intemperie

Thomas Ceccon ya se había expresado públicamente sobre las carencias que existen en la Villa Olímpica como la mala comida y la falta de aire acondicionado en las habitaciones que provocan altas temperaturas impidiendo un correcto descanso de los atletas.

El nadador italiano no pudo calificar a la final de los 200 metros espalda ni a la Final de la prueba de relevo 4x100 metros, luego de ganar si medalla de oro, y acusó a la falta de un descanso óptimo por su mal desempeño. El extremo calor en las habitaciones podría ser una de las razones por las que decidió dormir en el parque en lugar de su habitación.

Italian gold medal-winning swimmer Thomas Ceccon sleeping next to park bench. He complained about the lack of A/C and noise inside the athletes village. pic.twitter.com/xQADZ37T4h — SAINT (@saint) August 4, 2024

“No hay aire acondicionado en la Villa, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mueven por esta razón. No es una excusa, es la realidad que quizás no todos conocen. Estoy decepcionado de no haber llegado a la final, pero estaba muy cansado. Es difícil dormir tanto de noche como de tarde. Normalmente, cuando estoy en casa, siempre duermo por la tarde: aquí me cuesta mucho entre el calor y el ruido”, dijo Ceccon luego de no calificar para la Final de los 200 metros espalda.

