Jugador del Bayern Munich implanta récord de victorias

El mediocampista alemán Thomas Müller consigue una marca que será difícil de superar ya que el jugador sumó este día 500 victorias en partidos oficiales con el Bayern Munich, en el triunfo ante el Borussia Mönchengladach por 3-1 en la Bundesliga.

Thomas Müller bromeó al ser el primer jugador en superar esa marca en el Bayern. “Bueno, supongo que son demasiado poco para los partidos que habíamos debido ganar.

La verdad, no me interesan mucho esas estadísticas. Ya sé, es un número redondo. Me han dado flores, me han felicitado. Pero lo que de verdad me importa es que la próxima semana jugamos contra el Bayer Leverkusen”, adjuntó el número 25 de la escuadra bávara.

Bayern Munich a dos puntos del líder Leverkusen

El Leverkusen es actualmente líder de la Bundesliga, con dos puntos más que el Bayern.

Müller fue titular este día, hizo el pase para el primer gol de su equipo y participó en el segundo provocando un error del portero Moritz Nicolas.

Esta temporada, sin embargo, Thomas Müller ha empezado muchos partidos en el banquillo y en la conferencia de prensa posterior al de este sábado se le preguntó si cree que volverá a ser titular. “Si yo fuera el entrenador, contaría conmigo”, bromeó.

Müller ha ganado 12 veces la Bundesliga, un récord que tiene en solitario. A esos éxitos se suman dos Champions League, un Mundial y seis títulos de la Copa de Alemania.

Los goles del Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach

En el minuto 34, un pase impreciso de Manuel Neuer que buscaba a Thomas Müller fue interceptado por Nico Elvedi, que, tras hacer la pared con Ngoumou, marcó con un remate dentro del área para poner con ventaja al Gladbach.

El Bayern Munich empató antes del descanso por medio de Aleksandar Pavlovic con un remate dentro del área a pase de Müller, tras una jugada que había empezado Sané por la banda derecha.

El Gladbach había logrado adormecer el partido y al actual campeón de la Bundesliga, que en el segundo acto no creó peligro hasta el minuto 63 con un disparo de Harry Kane que paró el portero Moritz Nicolas.

La redención para el Bayern llegó en el minuto 70 en una jugada en que la pelota ya parecía pérdida para el conjunto bávaro tras un pase interceptado de Alphonso Davies, pero Leon Goretzka recogió el rebote y lanzó un centro que Nicolas, con Müller estorbándole, despejó hacia la cabeza de Kane, que marcó sin problemas.

El 3-1 llegó en una jugada a balón parado. Una falta lanzada por Sane en el minuto 86 que remató de cabeza De Light.