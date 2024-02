¡HAY TIRO! Ancelotti contesta con dureza declaraciones de Xavi Hernández

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, respondió con dureza las declaraciones de Xavi Hernández, que aseguró que LaLiga española está adulterada por completo y que lo ve un ciego, asegurando que el entrenador del Barcelona baja a un nivel que no es para profesionales.

“Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al futbol español. No me preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales”, comentó Ancelotti cuando fue cuestionado por la frase del entrenador del Barcelona del pasado viernes.

De la misma manera respondió a las acusaciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta. “No bajo a este nivel”, insistió cuando se le trasladó una segunda pregunta desde los medios de comunicación por las declaraciones de las últimas horas desde la Ciudad Condal.

Ancelotti, que mantenía una buena relación con Xavi Hernández, quedó muy decepcionado por las declaraciones del técnico catalán tras el Real Madrid-Almería y las decisiones tomadas por el colegiado del partido a instancias del VAR.

Ancelotti no descarta la presencia de Rüdiger en el derbi madrileño

Por otra parte, el italiano no descarta la presencia de Antonio Rüdiger en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid que se jugará en el Santiago Bernabéu.

“Rüdiger ha mejorado mucho entre ayer y hoy. Esperamos la misma mejoría entre hoy y mañana. Lo evaluaremos mañana y tomaremos la decisión”, desveló Ancelotti tras el segundo día de ausencia del alemán en el grupo por el fuerte golpe recibido en Getafe en el muslo izquierdo que le provocó un hematoma.

“Es un golpe en un músculo que no es tan importante, el vasto interno. Nos da confianza que ha mejorado mucho en las últimas 24 horas. Estará en la convocatoria y mañana voy a decidir si va a jugar o no”, añadió.

Eduardo Camavinga, la tercera opción ara defensa central

Al ser cuestionado Ancelotti por Dani Carvajal y Ferland Mendy como soluciones de urgencia para ser la pareja en el centro de la zaga de Nacho Fernández, si Rüdiger no llega a tiempo y por la baja por sanción de Aurélien Tchouaméni, el técnico italiano añadió a Eduardo Camavinga por su perfil.

“La tercera opción puede ser Camavinga de central. Nunca ha jugado pero el perfil lo tiene. Saca el balón muy rápido, es muy contundente en los duelos, es muy rápido. Son las tres opciones y las tres me dan confianza. Creo que lo pueden hacer muy bien mañana. En mi opinión personal, el trabajo de central es el más sencillo en el futbol porque usas más la cabeza que la energía, por eso creo que los tres lo pueden hacer bien”, señaló.