Tiene 62 años y corre 72 kilómetros a la semana: este es su secreto para mantenerse activa

Correr es uno de los mejores ejercicios físicos sin pesas para realizar en la actualidad y vaya que Beth Bacon lo entendió de esa manera. Sumando entrenamientos como aeróbic y natación en aguas abiertas, entre otros, esta mujer de 62 años logra estar activa, gozar de buena salud y en plenitud. De hecho, recientemente contó que corre 72 kilómetros a la semana.

Así como la plancha tiene 3 motivos por los que debe incluirse en toda rutina de entrenamiento y Beth Bacon la incluye cuando realiza gimnasia para adultos, la mayor parte del tiempo se la pasa corriendo, según muestra en su cuenta de Instagram, donde ha alcanzado más de 66 mil seguidores mostrando cómo se entrena a sus 62 años y su secreto.

Correr ayuda mucho a la salud

Beth Bacon explica el secreto de cómo llegó a correr 72 kilómetros por semana a los 62 años

La mujer de 62 años corre más de 10 kilómetros al día, una marca verdaderamente increíble para una persona de su edad. Ella misma contó su secreto en diálogo con Women’s Health: “atribuyo gran parte de mi pasión deportiva a una infancia activa”. Claro, es que practicaba muchos deportes con sus hermanos y fue ganando cada vez más amor por mantener su cuerpo saludable.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, Beth Bacon contó que tuvo muchas mudanzas porque su padre estaba en el ejército y que siempre fue muy unida a sus 5 hermanos. De hecho, fue con ellos que jugaba mucho tiempo al aire libre y practicaba deportes por equipo junto con los demás niños.

Sin embargo, ella siempre sintió más pasión por correr que el resto y se lo debe también a un vecino. “Cuando me mudé para ir al instituto, recuerdo quedar maravillada con mi vecino adulto, que se levantaba temprano y salía a correr todas las mañanas. Me impresionó mucho su compromiso y disciplina, y supe que quería ser corredora”, reveló, como su gran secreto.

Beth Bacon hoy en día es un ejemplo para cualquier persona de su edad. Con 62 años es un icono fitness en las redes sociales, puesto que en Instagram tiene más de 210 publicaciones mostrando sus ejercicios físicos y sirviendo de ejemplo.